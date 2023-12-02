بينانس تطلق أول ترتيب مصرفي ثلاثي الأطراف في عالم العملات المشفرة

أعلنت بينانس التي تعد أحد المنصات الرائدة في مجال العملات المشفرة، عن إطلاق أول ترتيب مصرفي ثلاثي الأطراف في عالم العملات المشفرة.

هذا الابتكار يتيح للمستثمرين المؤسسات إمكانية الاحتفاظ بضماناتهم المتعلقة بالتداولات خارج البورصة تحت عهدة شريك مصرفي خارجي.

هذا التطور يعالج بفعالية مخاطر الطرف المقابل، ويفتح الباب أمام المستثمرين المؤسسات لدخول سوق العملات المشفرة بأمان أكبر.

أكدت “كاثرين تشين”، رئيسة قسم كبار الشخصيات والمؤسسات في بينانس، على الأهمية الكبيرة لهذا الإصدار بالنسبة لقطاع العملات المشفرة لدى قطاع المؤسسات.

تشير “كاثرين” إلى أن الفريق، المكون من خبراء في مجال العملات المشفرة والتمويل التقليدي، عكف على تطوير هذا الحل لأكثر من عام لمعالجة المخاوف المتعلقة بمخاطر الطرف المقابل.

يأتي هذا الإعلان بعد أيام من تعيين “ريتشارد تنغ” كرئيس تنفيذي جديد لشركة بينانس، وهو يواجه تحديات كبيرة بما في ذلك الضغط القانوني وغرامة ضخمة بقيمة 4.3 مليار دولار.

في إحدى تصريحاته العامة الأولى، أكد “تنغ” على أن بينانس منصة خالية من الديون، مع إيرادات وأرباح قوية.

تُتداول العملة الرقمية (BNB)، وهي العملة الأصلية للمنصة، بسعر 227.4 دولار، وقد شهدت ارتفاعا بنسبة 0.2% خلال 24 ساعة الماضية، وفقا لبيانات CoinMarketCap.

هذا البرنامج التجريبي يمثل الخطوة الأولى في سلسلة من المبادرات المستقبلية التي تهدف إلى دمج أدوات التشفير مع مستويات التمويل المؤسساتي.

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