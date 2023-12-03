قيمة عمليات التصفية ترتفع لأكثر من 100 مليون دولار مع ارتفاع سعر البيتكوين

عادة ما تكون عطلات نهاية الأسبوع من الفترات الأقل نشاطا في سوق العملات المشفرة، لكن العطلة الأخيرة شهدت ارتفاع استثنائي في قيمة البيتكوين وغيره من الأصول الرقمية.

هذا الارتفاع أدى إلى بلوغ ذروة جديدة للعملات الرقمية الرئيسية لم تشهدها منذ 19 شهر، مما نتج عنه تصفية الملايين، أغلبها كانت في مراكز بيع قصيرة.

ارتفعت قيمة البيتكوين إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر، وصولا إلى 39,000 دولار مساء الجمعة، لأول مرة منذ أكثر من عام ونصف.

على الرغم من فشل العملة في الحفاظ على هذا الزخم وتراجعها بمقدار بضع مئات من الدولارات، إلا أنه كان هناك توقع عام بين أفراد المجتمع لحدوث تحرك آخر قيد التطور.

ظهر هذا التحرك لاحقا مساء السبت، حيث ارتفعت قيمة البيتكوين بأكثر من ألف دولار في دقائق، مقتربة بذلك إلى مسافة قريبة جدا من 40,000 دولار لأول مرة منذ مايو 2022.

ومع ذلك، حتى الآن، لم تتمكن العملة من تجاوز هذا المستوى، وانخفضت دون مستوى 39 ألف دولار.

كما شهدت العديد من العملات الرقمية البديلة ارتفاعات ملحوظة في قيمتها، ولكنها تراجعت مثل البيتكوين.

Chainlink، على سبيل المثال، لا تزال تحافظ على ارتفاع بأكثر من 7% خلال اليوم، وتتداول عند أكثر من 16 دولار.

من بين الرابحين الآخرين الملفتين للنظر كانت عملة RUNE التي ارتفعت بنسبة 11% وعملة NEAR التي ارتفعت بنسبة 6%.

الايثيريوم (ETH)، ثاني أكبر عملة مشفرة، أضافت 3% إلى قيمتها وقفزت إلى أكثر من 2100 دولار.

هذا التقلب أضر بشكل خاص بالمتداولين الذين يستخدمون رافعة مالية مفرطة، حيث بلغ إجمالي عمليات التصفية أكثر من 100 مليون دولار على مدار اليوم.

وكما كان متوقعا، فإن غالبية المتداولين الذين تضرروا كانوا قد قاموا بالبيع على المكشوف.

أكبر تصفية تمت كانت بقيمة 2 مليون دولار، ونُفذت على منصة OKX.

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