تقرير: فريق 'تيرافورم لابس' ومحامو هيئة الأوراق المالية والبورصات يتشاجران حول إفشاء المعلومات في المحكمة

تام شمس - الأحد 3 ديسمبر 2023 02:26 مساءً - تنازع المحامون الذين يمثلون لجنة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة مع فريق شركة "تيرافورم لابس" والمؤسس المشارك لها، دو كوون، في المحكمة، بخصوص المعلومات التي قدمها أحد المُبلغين عن المخالفات، والتي تتعلق بدعوى الأوراق المالية.

وفقاً للوثيقة التي قدمتها "إنر سيتي برس" في 30 نوفمبر، والتي تضمنت أحداث المحكمة،

OK - now at SEC v Terraform Labs & Do Kwon, Inner City Press will live tweet, thread below https://t.co/zRKCGlc0T4 — Inner City Press (@innercitypress) November 30, 2023

هيئة الأوراق المالية والبورصات مزاعمها بأن شركة "تيرافورم" و"كوون" "نفذا عملية احتيال" باستخدام توكن LUNA، مستشهدةً بأدلة مختومة قدمها أحد المبلغين عن المخالفات.

كما ورد أن الفريق القانوني التابع لـ "كوون" و"تيرافورم" جادل بأن هيئة الأوراق المالية والبورصات كانت "مُتقلبة" بشأن مسألة إلغاء ربط عملة "تيرا يو إس دي" (UST) بالدولار الأمريكي. وقال محامي "كوون" و"تيرافورم"، وفقاً للتقرير: "لقد أساءت هيئة الأوراق المالية والبورصات تمثيل تصريحات دو كوون. إن المُخبر الذي ليس من المفترض أن نقول اسمه، قد حجب بعض تسجيلاته".

جاءت الحجج المذكورة أثناء انعقاد جلسة الاستماع الخاصة بمحكمة المقاطعة الأمريكية في المنطقة الجنوبية من نيويورك، حيث صرّح القاضي "جيد راكوف" بأنه لن تظلّ أي من الإيداعات التي تم تقديمها سرية في حال بدء المحاكمة. ففي الثامن والعشرين من نوفمبر، وافق القاضي على الإبقاء على سرية بعض المواد التي قدمتها Jump Crypto، الشركة الخاضعة للتدقيق لتورطها المزعوم في الأحداث التي أدت إلى إلغاء ربط (UST).

قد يواجه كوون - الذي اعتقلته السلطات في الجبل الأسود في مارس لاستخدامه وثائق سفر مزورة - التسليم إما إلى الولايات المتحدة أو كوريا الجنوبية بعد موافقة المحكمة على الإجراءات.

وبالإضافة إلى القضية المدنية لهيئة الأوراق المالية والبورصات، اتهم مكتب المدعي العام الأمريكي "كوون" بثماني تهم جنائية تتعلق بعمليات الاحتيال التي نفذها من خلال مختبرات تيرافورم.

في حالة رفض القاضي "راكوف" طلبات الحكم المستعجل، ستبدأ قضية هيئة الأوراق المالية والبورصات ضد "تيرافورم" و"كوون" في يناير 2024. كما أنه من المقرر الحكم على الرئيس التنفيذي السابق لشركة "FTX" المدان، سام بانكمان فرايد، في مارس 2024، ومن المتوقع محاكمة الرئيس التنفيذي السابق لشركة Celsius، أليكس ماشينسكي، في سبتمبر 2024 في المنطقة نفسها.