العملة الرقمية LINK تسجل ارتفاع بنسبة 10٪ وتتصدر قائمة العملات المشتراة بكثافة!

نشر محللو منصة “DeFi Edge”، المتخصصة في تغطية آخر تطورات الويب 3 وتقنيات البلوكشين، تحليل لأبرز العملات الرقمية المشفرة التي تم شراؤها من قبل محافظ الأموال الذكية خلال الأسبوع الماضي.

يبدو أن المستثمرين الرئيسيين يتجهون نحو خيارات استثمارية تتميز بقابلية تنبؤ أعلى، مع تركيز خاص على Chainlink (LINK) وPendle (PENDLE).

وقد لوحظ شراء نشط لعملات Chainlink (LINK)، Pendle (PENDLE)، وRibbon Finance (RBN) من قبل أصحاب محافظ العملات المشفرة الكبيرة في أوائل ديسمبر 2023.

كما رُصد اهتمام ملحوظ بالعملات اللامركزية DeFi والعملات الرقمية البديلة المتعلقة بالبنية التحتية.

وفقا لتحليل “DeFi Edge”، حافظت LINK، العملة الرقمية الأساسية لشبكة Chainlink الأوراكل اللا مركزية، على مكانتها كأكثر العملات المشتراة للأسبوع الثاني على التوالي.

خلال 24 ساعة فقط، قفز سعر LINK من 14.32 دولار إلى 16 دولار، مسجلة زيادة بنسبة 10.7٪.

بالإضافة إلى ذلك، شهد سعر PENDLE، رمز الحوكمة والمكافآت لبروتوكول Pendle Finance المخصص للزراعة متعددة العوائد، ارتفاعا بنسبة 2٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

في الوقت ذاته، سجلت Ribbon Finance (RBN) زيادة تزيد عن 33٪ خلال الأسبوع الماضي.

أشار محللو DeFi Edge إلى أن هذه الاتجاهات قد تكون مؤشرا على تحول تحفظي معتدل لدى المستثمرين الكبار، مع تفضيلهم للبروتوكولات الأكثر استقرارا على الأقل حتى عودة النشاط في سوق التجزئة.

وقد بقيت القيمة الإجمالية لأسواق العملات المشفرة ثابتة نسبيا خلال 24 ساعة الماضية، مسجلة حوالي 1.46 تريليون دولار.

في الوقت نفسه، شهدت عملات الميم مثل PEPE وGROK، التي شهدت ترويجا مبالغا فيه خلال عام 2023، عمليات بيع كبيرة، إلى جانب تدفقات مالية خارجية في قطاع العملات المشفرة المرتكزة على NFT.

وسُجلت أكبر هذه التدفقات الخارجية بين حاملي BLUR، العملة الأصلية لسوق NFT الرائدة Blur، وهو ما يُعزى جزئيا إلى الانتقادات التي طالت منصة L2 المرتبطة بها.

أخيرا، لوحظ انخفاض في نسبة العملات المستقرة التي تحتفظ بها المحافظ الذكية عبر شبكات البلوكشين المختلفة.

خلال الأسابيع الستة الماضية، انخفض هذا المؤشر بنسبة 50٪، مما قد يدل على استعداد المستثمرين للدخول في مرحلة صعودية.

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