منصات تداول العملات المشفرة تستفيد من مشاكل بينانس التنظيمية: التفاصيل هنا

هنا في هذا المقال ينطبق وبشدة المثل القائل:

مصائب قوم عند قوم فوائد.

شهدت بينانس، أكبر منصة لتداول العملات المشفرة، نهاية صعبة لشهر نوفمبر بعد التسوية الكبيرة مع وزارة العدل الأمريكية.

تسببت هذه الأحداث في تنحي المؤسس والرئيس التنفيذي “Changpeng Zhao” عن منصبه، بعد اعترافه بالقصور في تطبيق قواعد مكافحة غسيل الأموال بشكل فعال في الشركة.

وافقت بينانس على دفع غرامة تتجاوز 4 مليار دولار للسلطات الأمريكية، دون الاعتراف صراحة بارتكاب أي مخالفات.

تأثير مشاكل بينانس على منصات التداول الأخرى:

هذه الأحداث أثرت سلبا على ثقة المستثمرين في بينانس، مما أدى إلى انتقال كبير للأصول من بينانس إلى منافسيها.

وفقا للتقارير الأولية والتحليلات الأخيرة من منصة “كايكو”، انتقلت حصة كبيرة من الأصول من بينانس إلى كوين بيس برو، مما زاد حصة السوق لشركة كوين بيس بنسبة 34٪.

من ناحية أخرى، شهدت Bybit أكبر زيادة في حصتها بالسوق بنسبة 50٪ خلال أيام قليلة.

برزت منصة Bybit كالفائز الأكبر، حيث تشهد نمو مستمر في حصتها السوقية بنسبة تتجاوز 20٪ في 16 ساعة من أصل 24 ساعة.

سيولة وهيمنة بينانس:

على الرغم من هذه التطورات، لا تزال بينانس تحتفظ بمكانتها الرائدة من حيث السيولة لكل من البيتكوين والعملات الرقمية البديلة، كما أفادت “كايكو”.

أكدت “CryptoQuant” أيضا هذه النتائج في تحليلها الأخير، مشيرة إلى انخفاض بنسبة 20٪ في احتياطي بينانس منذ التسوية، مع تراجع احتياطي البيتكوين من 634,000 في مايو إلى حوالي 500,000.

فيما يتعلق بعملة دوجكوين (DOGE)، فإن بينانس تواصل تفوقها على منافسيها.

خلال الأسبوعين الماضيين، لم تتجاوز فروق الأسعار في DOGE على بينانس 1.5 نقطة أساس، بينما كانت فروق أسعار Bybit مماثلة ولكنها كثيرا ما تجاوزت 2 نقطة أساس.

فروق أسعار كوين بيس كانت أعلى من منافسيها، ولا تظهر علامات على تقليص الفجوة.

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