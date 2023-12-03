سولانا تتفوق على شبكات الطبقة الثانية للايثيريوم من حيث حجم التداول: التفاصيل هنا

يناقش المحللون والمتداولون احتمال حدوث صيف سولانا جديد، مع تسجيل ارتفاعات هائلة في المؤشرات الأساسية للنشاط على السلسلة، حيث بلغت بعضها مستويات مماثلة لما كانت عليه قبل انهيار FTX.

تشير البيانات إلى أن رموز NFT وعملات الميم قد ساهمت في هذا الارتفاع.

يُظهر التحليل أن سولانا (SOL) قد تجاوزت كلا من Polygon (MATIC) وOptimism (OP) في حجم المعاملات، حيث بلغ حجم التداول اليومي على بلوكشين سولانا نحو 240 مليون دولار في أوائل ديسمبر 2023.

بالمقارنة، سجل Polygon (MATIC) وOptimism (OP) حجم تداول قدره 137 مليون دولار و40 مليون دولار يوميا على التوالي خلال الفترة نفسها.

تمكنت سولانا من معالجة حجم تداول أكبر عبر السلسلة مقارنة بمجموع ما تمت معالجته بواسطة هذه الشبكات.

كما تفوقت سولانا على منافستها الأخرى، Avalanche (AVAX)، من حيث القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) في التطبيقات اللامركزية، حيث سجلت قيمة مقفلة TVL قدرها 688 مليون دولار، مقابل 660 مليون دولار لـ Avalanche.

شهدت سولانا زيادة بنسبة 60٪ في القيمة المقفلة TVL خلال الشهر الماضي، في حين ارتفع سعر SOL بنسبة 45٪.

ومع ذلك، تظل الشبكة متأخرة عن Arbitrum (ARB)، اللاعب الرائد في مجال الطبقة الثانية على الايثيريوم L2، والتي سجلت 2.2 مليار دولار في القيمة المقفلة TVL وحجم تداول يومي يتجاوز 363 مليون دولار.

يُعزى النمو الأخير في سولانا إلى عدة عوامل، بما في ذلك الاهتمام المتزايد بـ “SolScriptions” وعملات الميم المبنية على سولانا، مما أدى إلى زيادة في عدد رموز SPL المصدرة على السلسلة.

كما تُسهم بروتوكولات التحصيص السائلة القائمة على سولانا، مثل Jito وMarinade Finance، في جذب عملاء جدد وسيولة أكبر.

وتحظى منصات التداول اللامركزية القائمة على سولانا مثل Raydium وOrca بمزيد من الاهتمام.

أشار تقرير حديث من CoinEx إلى أن قطاع DePIN (شبكات البنية التحتية اللامركزية) كمحفز قوي آخر لنمو النظام البيئي Solana.

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