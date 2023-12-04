إليك قيمة العملات الرقمية المسروقة من منصات تبادل العملات المشفرة في شهر نوفمبر!

وفقا لتقرير صادر عن Immunefi جاء فيه أن شهر نوفمبر شهد سرقة أصول رقمية بقيمة 343,038,810 دولار من منصات التداول المركزية واللامركزية، مما يجعله أعلى معدل خسارة شهري في هذا العام حتى الآن.

هذه الخسائر تمثل زيادة كبيرة مقارنة بمبلغ 22.2 مليون دولار التي فُقدت في حوادث مماثلة.

ويُظهر التقرير أن نوفمبر هو الشهر الثالث في عام 2023 الذي تجاوزت فيه خسائر منصات العملات الرقمية 300 مليون دولار، بعد يوليو (320.5 مليون دولار) وسبتمبر (340.4 مليون دولار).

ويُعد مبلغ 21 مليون دولار المسروق في يناير أقل مبلغ خسارة تم تسجيله هذا العام.

يكشف التقرير أيضا أن الخسائر المتراكمة في عام 2023 وصلت إلى 1,753,707,812 دولار، حيث شكلت منصات التداول المركزية نسبة 53.8% من هذه الخسائر، بينما كانت البقية من نصيب منصات التبادل اللامركزية.

من بين الانتهاكات البارزة في نوفمبر الهجمات على Poloniex، HTX Exchange، Kronos Research، وKyber Network.

وفقا للتقرير، كانت عمليات الاختراق السبب الرئيسي للخسائر في نوفمبر، بقيمة 335,574,150 دولار.

وكانت BNB Chain والايثيريوم هما الشبكتان الأكثر استهدافا، مع تعرض شبكة BNB Chain لـ 22 هجوم فردي، ما يمثل 53.7٪ من إجمالي الخسائر، بينما شهدت الايثيريوم 12 حادث بنسبة 29.3% من الخسائر.

وتمثل ثلاث هجمات على Arbtrum ما نسبته 7.3% من الخسائر، فيما تعرضت شبكات Optimism، Avalanche، Fantom، وHeco Chain لهجمة واحدة لكل منها.

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