مؤسس بينانس يعيد سرد قصة نجاحه الملهمة في عالم العملات المشفرة!

في تصريحاته الأخيرة، سلط “CZ” المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة بينانس، الضوء على رحلته نحو النجاح في مجال العملات المشفرة.

يأتي هذا الإفصاح وسط تحدياته القانونية مع وزارة العدل الأمريكية.

تحديات جريئة من مؤسس بينانس:

كشف “Zhao” أنه قبل عشر سنوات اتخذ خطوة جريئة بترك وظيفته للتفرغ لمجال العملات المشفرة، وصولا إلى بيع منزله للاستثمار في البيتكوين.

يُشاع أن “Zhao” هو أحد أكبر حائزي البيتكوين، وهو أيضا يمتلك حصة كبيرة في عملته الخاصة، Binance Coin (BNB).

في رسالته إلى متابعيه الذين يفوق عددهم 8.8 مليون، أشار إلى المخاطر التي تحملها قراراته، موضحا أن ترك وظيفته كان خيارا يسيرا نظرا لثقته في الحصول على وظيفة أخرى، وهو ما تحقق بعد أسبوعين.

أكد على أهمية المخاطر المحسوبة في السعي نحو النجاح.

فترة تغيير مع تطورات هامة:

بنى “CZ” بنفسه شركة بينانس لتصبح الآن أكبر منصة لتداول العملات المشفرة من حيث حجم التداول.

استقالته من منصب الرئيس التنفيذي للشركة جاءت لتكون كجزء من تسوية مع وزارة العدل الأمريكية وجاءت كنهاية غير متوقعة لفترة قيادته، على الرغم من تصريحاته السابقة عن الاستقالة المبكرة.

أعرب “CZ” عن استعداده للتنحي في حال وجود شخص أنسب لقيادة المنصة، وبالفعل تولى “ريتشارد تيند” منصب الرئيس التنفيذي الجديد، مما يبشر بفترة جديدة من النمو والازدهار لمستخدمي المنصة.

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