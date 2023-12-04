إليكم عدد ألعاب الويب 3 التي فشلت في آخر 5 سنوات

تكشف دراسة أجرتها شركة “CoinGecko”، الرائدة في مجال تجميع بيانات العملات المشفرة، عن معدل فشل مرتفع لألعاب الويب 3 في السنوات الخمس الماضية، حيث فشلت ثلاثة من كل أربعة ألعاب تم إطلاقها.

معدل الفشل يتجاوز 75% لألعاب الويب 3:

بناء على تحليل 2817 لعبة ويب 3 تم إطلاقها بين عامي 2018 و2023، وُجد أن 2127 منها فشلت، وفقا لبيانات من Footprint Analytics.

اعتُبرت الألعاب غير نشطة إذا انخفض متوسط ​​عدد المستخدمين النشطين على مدار 14 يوم بنسبة 99% أو أكثر.

يُظهر التقرير أن معدل الفشل السنوي لمشاريع GameFi وصل إلى 80.8% منذ عام 2018.

على الرغم من النجاح الأولي لألعاب مثل CryptoKitties في أواخر 2017، فقد انخفض الاهتمام بـ GameFi بشكل ملحوظ في السنوات التالية، حيث شهدت الصناعة صعوبات بسبب السوق الهابطة للعملات المشفرة.

في عام 2021، مع ارتفاع أسعار العملات المشفرة، انخفض معدل فشل ألعاب الويب 3 إلى 45.9%، مما يشير إلى تحسن محتمل في استقرار السوق.

ومع ذلك، شهد عام 2022 تسجيل أعلى معدل فشل بنسبة 107.1%، مع تضاعف عدد الألعاب الفاشلة مقارنة بالسنوات السابقة، ويرجع ذلك جزئيا إلى التحديات التي واجهتها الصناعة.

حتى الآن في عام 2023، أصبح 509 مشروع من مشاريع GameFi غير نشطة بمعدل فشل قدره 70.7%، مما قد يكون مؤشر على استقرار نسبي في مساحة الويب 3، وفقا لـ CoinGecko.

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