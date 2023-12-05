أسهم شركة “MicroStrategy” الداعمة للبيتكوين تتفوق على أسهم شركة آبل: التفاصيل هنا

في تطور ملحوظ، حققت شركة “MicroStrategy” المعروفة بتبنيها القوي لاستراتيجية الاستثمار في البيتكوين، أداء متفوقا على شركة آبل (AAPL) من حيث الزيادة النسبية في أسعار الأسهم على مدى السنوات الخمس الماضية.

وفقا لبيانات “YCharts” الأخيرة، شهدت أسهم “MicroStrategy” نموا ملحوظ بنسبة 332.6٪، متجاوزة بذلك ارتفاع أسهم شركة آبل البالغ 307.9٪.

رهان “MicroStrategy” الكبير على البيتكوين كان العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع في قيمة أسهمها.

بدأت الشركة في جذب الانتباه في عام 2020 عندما قامت بتحويل جزء كبير من خزينتها إلى البيتكوين، مما أثار ضجيج كبير في الأسواق المالية.

من ناحية أخرى، يعود النجاح المستمر لشركة آبل على مدى السنوات الخمس الماضية إلى جهودها المستمرة في الابتكار وتطوير المنتجات، النمو الكبير في الخدمات مثل App Store وApple Music، والولاء القوي للعلامة التجارية، بالإضافة إلى التكامل الفعال لنظامها البيئي.

كما ساهم التوسع العالمي الاستراتيجي والكفاءة التشغيلية تحت قيادة الرئيس التنفيذي “تيم كوك” في تعزيز الأداء المالي للشركة.

على الرغم من الاهتمام الشخصي لـ “كوك” بالعملات المشفرة، ظلت شركة آبل حذرة ولم تستثمر في سوق العملات المشفرة.

الارتفاع الأخير في سوق العملات المشفرة أثر بشكل إيجابي على الأسهم المرتبطة بهذا القطاع.

حيث وصل سعر البيتكوين إلى أعلى مستوياته في العام الجديد، متجاوزا مستوى 42000 دولار، مدفوع بالتفاؤل حول تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية المحتملة والتوقعات بالموافقة على صناديق البيتكوين المتداولة في الولايات المتحدة الأمريكية.

شركات مثل “MicroStrategy”، التي لها علاقة بالعملات المشفرة، شهدت زيادات كبيرة في أسعار أسهمها، مع استمرار “MicroStrategy” في تعزيز استثماراتها في البيتكوين، مما أدى إلى زيادة بنسبة 8.2٪ في قيمة أسهمها.

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