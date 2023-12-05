رئيس الذكاء الاصطناعي في 'ميتا' يُصرّح بأن هناك 'حرب ذكاء اصطناعي' جارية وإن 'إنفيديا تزود الأسلحة'

تام شمس - الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 02:27 مساءً - تحدث يان ليكون، رئيس قسم الذكاء الاصطناعي في شركة ميتا، عن حالة الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية على مستوى الصناعة، خلال حدثٍ أُقيم مؤخراً للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيس فريق أبحاث الذكاء الاصطناعي الأساسي (FAIR) التابع لشركة ميتا.

من خلالِ حديثه، علّق "ليكون" على قبضة "إنفيديا" (Nvidia) الحالية على صناعة أجهزة الذكاء الاصطناعي، واحتمالية ظهور الذكاء الاصطناعي البشري في المستقبل القريب، بالإضافة إلى عدم محاولة "ميتا" الوصول إلى الحوسبة الكمومية مثل منافسيها.

حرب الذكاء الاصطناعي

كانت وجهات نظر "ليكون" حول اقتراب ما يسمى بـ "الذكاء الاصطناعي على المستوى البشري" موثّقة جيداً. وقد أكّد "ليكون" منذ فترةٍ طويلة أننا سنحتاج إلى تحقيق الذكاء الاصطناعي على مستوى "الحيوانات" قبل أن يتقدم المجال بما يكفي لدعم الذكاء الاصطناعي على المستوى البشري.

ويُعرف "ليكون" بتحفّظه حول تقديم أيّ تنبؤات عن موعدِ حدوث هذه الأحداث المِحوريّة.

وبالمقارنةِ مع ليكون، تنبأ "إيلون ماسك" مؤخراً بأن "إلهاً رقمياً" سيصل خلال السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة.

أما بالنسبة للرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جنسن هوانغ، فقد ذكر مؤخراً أن الذكاء الاصطناعي سيكون قادراً على إكمال الاختبارات بطريقةٍ "تنافسيّةٍ إلى حدٍ ما" مع البشر في السنوات الخمس المقبلة. وفي حين أن هذا لا يدل على الوصول إلى القدرات الكاملة للبشر، إلا أن بعض الخبراء - بخلاف ليكون - ينظرون إلى إجراء الاختبارات على أنه مقياس لقدرات الذكاء الاصطناعي.

وخلال احتفال فريق (Fair) بمرور 10 سنوات، قدم "ليكون" تعليقاً يتعلّق بتأكيدات الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا:

"أنا أعرف جنسن جيداً. هناك حرب ذكاء اصطناعي وهو يزودنا بالأسلحة ".

من المحتمل أن يُشير بيان رئيس الذكاء الاصطناعي في "ميتا" إلى الأخبار الأخيرة التي تفيد بأن "إنفيديا" هي الآن الشركة المصنّعة للرقائق الأكثر قيمة في العالم، وهو إنجاز يعزى إلى حدٍّ كبير إلى أن وحدات معالجة الرسوميات الخاصة بالشركة أصبحت الأجهزة المُخصصة لتدريب نماذج اللغات الكبيرة مثل ChatGPT.

كما أوضح "ليكون" أن التكنولوجيا الحالية التي تم الاستشهاد بها كشرارة محتملة للذكاء الاصطناعي التوليدي (AGI)، لم تكن ببساطة جيدة بما فيه الكفاية، حيث قال: "تُعدُّ النصوص مصدراً ضعيفاً للغاية للمعلومات"، مضيفاً: "قم بتدريب نظامٍ ما على ما يعادل 20000 عام من مواد القراءة، وسيبقى غير قادر على فهمِ أن B هو نفسه A إذا كان A هو نفس B."

الحوسبة الكمومية:

كانت إحدى المجالات الأخرى التي تطرق إليها "ليكون" خلال الحدث، الحوسبة الكمومية. وعلى عكس منافسيها، مثل جوجل ومايكروسوفت، فإن ميتا قد ابتعدت نسبياً عن سباق الحوسبة الكمومية.

وقال "ليكون" مُعلقاً: "الحوسبة الكمومية موضوع علمي رائع". إلا أن بعض تعليقاته الأخرى أوضحت أن هذه التكنولوجيا لم تكن ناضجة بنظره: "عدد المشاكل التي يُمكنك حلها باستخدام الحوسبة الكمومية يُمكن حلها بطريقة أكثر كفاءة باستخدام أجهزة الكمبيوتر الكلاسيكية."

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دخلت مايكروسوفت مؤخراً في شراكة بقيمة 100 مليون دولار مع شركة الحوسبة الكمومية الكندية "فوتونيك" لطرحِ نظام شبكاتٍ كمومية يعمل بكامل طاقته، في الأسواق في غضون السنوات الخمس المقبلة.

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