الرئيس التنفيذي لشركة الريبل يسلط الضوء على انتصارات عام 2023

احتفل “براد غارلينغهاوس”، الرئيس التنفيذي لشركة الريبل مؤخرا بما وصفه بعام تاريخي في 2023، معربا عن تقديره لدعم المؤيدين الأوائل عبر تويتر.

تقديره لم يمر دون الاعتراف، حيث تم تسميته من قبل CoinDesk كواحد من الشخصيات الأكثر تأثيرا في 2023 في مجال العملات الرقمية ومساحة الويب 3.

هذا الاعتراف يأتي في خضم سلسلة من الإنجازات البارزة لشركة الريبل وعملتها الرقمية XRP.

مؤخرا، حققت الريبل انتصار قانونيا هاما ضد هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC)، حيث قدمت المحكمة وضوحا تنظيميا لـ XRP وأسقطت الاستئناف التمهيدي الذي قدمته SEC.

في تطور قانوني آخر، أسقطت هيئة SEC رسميا جميع التهم الموجهة ضد “غارلينغهاوس” و”كريس لارسن”، المدراء التنفيذيين لشركة الريبل.

في البداية، اتهمت هيئة SEC “غارلينغهاوس” و”لارسن” بتسهيل انتهاكات الريبل لبعض قوانين الأوراق المالية، وذلك فيما يتعلق بمبيعات الريبل المؤسساتية لـ XRP.

تشمل القائمة التي تضم 50 شخص مؤثر أفراد أثروا بشكل كبير في صناعة العملات المشفرة، سواء للأفضل أو للأسوأ.

ضمن العشرة الأوائل في القائمة، كان لحضور “غارلينغهاوس”، تأثير ملحوظ بشكل خاص.

من بين الشخصيات الرئيسية الأخرى في القائمة:

“كيسي رودارمور” لمساهمته في “نظرية Ordinals” في البيتكوين، و”جيني جونسون” لدورها في تعزيز قبول وول ستريت لصناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين وتكنولوجيا الكريبتو، والرئيس التنفيذي لشركة كوين بيس “بريان أرمسترونغ” لدوره البارز، و”Lido DAO” لحصتها الكبيرة في ETH، و”باولو أردوينو” من شركة التيثر.

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