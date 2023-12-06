عملة البيتكوين تحقق مكاسب مستمرة مقابل الايثيريوم

عززت البيتكوين مركزها بشكل ملحوظ في مواجهة الايثيريوم (ETH)، حيث شهد زوج التداول ETH/BTC انخفاض إلى مستوى قياسي جديد عند 0.052، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2022.

هذا التطور يأتي في خضم الصعود الكبير للعملة المشفرة الأساسية، حيث تجاوزت البيتكوين الحاجز السعري الأخير البالغ 44000 دولار، مما لم يقوِ موقفها فقط مقابل الايثيريوم، بل شهدت أيضا تخطيها لهذا الحد السعري في منصة التداول Bitstamp.

هذا الارتفاع المفاجئ أذهل العديد من المراقبين وتسبب في وضع محفوف بالمخاطر للمستثمرين الذين يتوقعون هبوط السوق.

ووفقا للبيانات من CoinGlass، تم تصفية مراكز قصيرة بقيمة 159.61 مليون دولار خلال 24 ساعة الماضية.

يبدو أن ضغط الشراء القصير يلوح في الأفق، حيث يُجبر المستثمرون الذين راهنوا ضد أسعار الأصول على إعادة شرائها في السوق لتغطية مراكزهم نتيجة للارتفاع في الأسعار.

هذه الظاهرة قد تؤدي إلى دفع سعر البيتكوين لأعلى، حيث يؤدي الطلب المتزايد من هذه المراكز القصيرة إلى زيادة ضغوط الشراء.

هيمنة البيتكوين تواصل تصاعدها أيضا، إذ سجلت ارتفاع واضح على مدار 24 ساعة مقارنة بالعملات الرقمية الأخرى.

سعر الايثيريوم سجل ارتفاع متواضع بنسبة 1.9%، بينما ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 4.0%.

هذا الأداء المتفوق يعكس ثقة السوق الحالية في البيتكوين، الذي يحظى بتركيز كبير بفضل الاهتمام المتزايد بصناديق الاستثمار المتداولة.

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