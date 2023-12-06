'Coinbase' تطرح خدمة تحويل العملات المشفرة عبر الروابط المُرسلة على 'WhatsApp' و'Telegram'

تام شمس - الأربعاء 6 ديسمبر 2023 12:48 مساءً - تتيح الميزة الجديدة التي أطلقتها محفظة "كوين بيس" (Coinbase) نقل العملات المشفرة من خلال رابطٍ يُمكن إرساله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة الأكثر شعبية، حيث تتطلع بورصة العملات المشفرة إلى جعل خدمتها في متناولِ سوقٍ أوسع.

قالت "كوين بيس" في منشور مدونة بتاريخ 5 ديسمبر: "يمكن للمستخدمين الآن إرسال الأموال على أي منصة تُمكّنهم من مشاركة الروابط"، وقامت بتسمية تطبيقات مثل "iMessage" و"Telegram" و"WhatsApp" و"Facebook" و"Instagram" و"TikTok".

ولا توجد رسوم إضافية عند إرسال عملة الدولار الأمريكي المستقرة (USDC)، التي تم إطلاقها بشكلٍ مُشترك في عام 2018 مع مصدّرها، Circle.

أشارت "كوين بيس" إلى أن النقر على الرابط سيأخذ المُستلم إلى متجر التطبيقات لتحميل تطبيق المحفظة — إذا لم يكن قد تم تحميلها بالفعل — حيث يمكنه إنشاء محفظة بنقرة واحدة. وإذا لم تتم المطالبة بالأموال في غضون أسبوعين، فسيتم إعادتها إلى المرسل.

كما أضافت "كوين بيس" إلى محفظتها خيار "الوضع المُبسّط" لمساعدة مستخدمي التكنولوجيا الجدد على التعامل مع المحفظة، إذ يعرض الوضع المُبسّط فقط الوظائف الأساسية، مثل شراء الأصول وإرسالها واستلامها وعرضها.

وقالت "كوين بيس" إن الميزة الجديدة تهدف إلى حل التعقيدات التي تواجهها التحويلات البنكية الدولية، التي ادعت الشركة أنها غالبا ما تأتي مع رسوم ضخمة ومعاملات مُعقدة، ويُمكن أن تستغرق ما يصل إلى خمسة أيام عمل حتى تصل الأموال.

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ارتفع سعر سهم "كوين بيس" بأكثر من 300٪ في عام 2023، ليصل إلى 140 دولاراً، ولكنه لا يزال منخفضاً بنسبة 59٪ عن أعلى مستوىً له على الإطلاق، عند 343 دولاراً، والذي تم تسجيله في 12 نوفمبر 2021، وفقاً لـ Google Finance.

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