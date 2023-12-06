المحلل “جاكوب كانفيلد” يتوقع صعود البيتكوين قبل الموافقة على ETF البيتكوين

يرى المحلل “جاكوب كانفيلد” أن البيتكوين (BTC) ستقود سوق الكريبتو قبل الموافقة على صندوق الاستثمار المتداول (ETF)، متوقعا وصول البيتكوين إلى قيمة تتراوح بين 48,000 و 50,000 دولار.

في هذه الأثناء، يُتوقع أن تتبع الايثيريوم (ETH) هذا الاتجاه حتى ذلك الوقت.

يُظهر تحليله أن العملات الرقمية البديلة قد تشهد ارتفاع بعد تراجع هيمنة البيتكوين، مع تزايد النشاط في العملات المشفرة الرئيسية، والرموز المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ومشاريع الألعاب.

يتنبأ “كانفيلد”، المحلل المعروف في مجال العملات المشفرة، بأن الايثيريوم ستظل خلف البيتكوين حتى الإعلان عن الموافقة على صندوق ETF البيتكوين.

وفقا لتحليله، من المتوقع أن تصل البيتكوين إلى قمة قريبة ما بين 48,000 و 50,000 دولار، تليها تقلبات بنسبة 8-10%.

كما يتوقع أن يشكل زوج ETH/BTC قاعا قبل أن يبدأ في التعافي.

توقعات بارتفاع العملات الرقمية البديلة بعد تراجع هيمنة البيتكوين:

مع توقع تراجع هيمنة البيتكوين، تشير التحليلات إلى أن العملات الرقمية البديلة سترتفع.

وفقا لبيانات TradingView، تجاوزت هيمنة البيتكوين على السوق 50%، بزيادة 30% منذ بداية العام.

يشير “كانفيلد” إلى أن أبرز المؤشرات لبدء موسم العملات البديلة هو انخفاض هيمنة البيتكوين، مع ازدياد البحث عن أصول بديلة لتحقيق عوائد أعلى.

تشهد العملات الرقمية البديلة أكثر النشاطات عندما تكون البيتكوين مستقرة في نطاق معين.

يتوقع “كانفيلد” ارتفاع كبير في العملات الرقمية البديلة، وينصح بمراقبة المشاريع والعملات التي تتحرك بالتزامن مع البيتكوين.

كما يؤكد “كانفيلد” أهمية الايثيريوم في سوق العملات الرقمية البديلة، حيث تعتمد معظم المشاريع على الايثيريوم، وبالتالي، تتأثر أسعارها بارتفاع الايثيريوم، خاصة مع تزايد الاهتمام المؤسساتي بهذه العملة.

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