زيادة كبيرة في أحجام تداول العملات المشفرة على منصة Robinhood في شهر نوفمبر

أظهرت بيانات “Robinhood” تسجيل زيادة ملحوظة في أحجام تداول العملات المشفرة في نوفمبر، حيث ارتفع حجم التداول بنسبة تقريبية تصل إلى 75% مقارنة بأكتوبر، كما تُظهر النتائج الأولية التي كشفت عنها الشركة.

بالمقابل، ظلت أحجام تداول الأسهم والعقود الآجلة ثابتة نسبيا، متماشية مع الأداء المسجل في أكتوبر، وفقا للتقرير المقدم لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بتاريخ 4 ديسمبر.

انتعاش منصة “Robinhood” بعد سلسلة الانخفاضات السابقة:

يُعتبر هذا الارتفاع في تداول العملات المشفرة تحول إيجابي لـ “Robinhood”، والتي سبق وأن أبلغت عن انخفاض بنسبة 55% في أحجام العملات المشفرة على مدار العام في تقرير الربع الثالث.

قد تساهم هذه الزيادة في أنشطة تداول العملات المشفرة في تحسين الأداء المالي للربع الرابع لـ “Robinhood”، خاصة مع الزيادة الكبيرة التي شهدتها سوق الكريبتو مؤخرا.

تراجعت إيرادات “Robinhood” في الربع الثالث دون توقعات المحللين، مسجلة 467 مليون دولار، وذلك بسبب انخفاض الإيرادات المتأتية من المعاملات بنسبة 11% على أساس سنوي.

وعزا “فلاد تينيف” المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ “Robinhood”، هذا الانخفاض إلى تراجع أحجام تداول العملات المشفرة في عام 2022.

تحسن أداء أسهم “Robinhood”:

على الرغم من الزيادة في تداول العملات المشفرة، لا تزال استجابة وول ستريت لأسهم “Robinhood” محدودة.

حيث سجلت أسهم “Robinhood” ما نسبته 18% في منذ بداية عام 2023، ولكنها ما زالت أقل من ذروة السعر المسجلة في منتصف يوليو.

تخطط “Robinhood” لتوسيع نطاقها في أسواق المملكة المتحدة وإطلاق بطاقة ائتمان جديدة في العام المقبل، بالإضافة إلى تقديم خدمات تداول العقود الآجلة في عام 2024، بشرط الحصول على موافقة الجهات التنظيمية.

مع هذه التوسعات والتطلع إلى الربحية في عام 2024، يظل هناك تفاؤل محدود بين المحللين حول استدامة نمو الشركة، خاصة مع التركيز على الحسابات الصغيرة ذات الإمكانات الربحية المحدودة.

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