شركة 'Iota' تُطلق مؤسسة في أبو ظبي بقيمة 100 مليون دولار كجزء من خططها للتوسع في الشرق الأوسط

تام شمس - الأربعاء 6 ديسمبر 2023 02:28 مساءً - أعلنت شركة تطوير البلوكتشين مفتوحة المصدر "أيوتا" (IOTA)، في 29 نوفمبر، أنها ستطلق مؤسسة "Iota Ecosystem DLT Foundation" في أبو ظبي، للتركيز على نمو تكنولوجيا دفتر الأستاذ الموزع (DLT) في منطقة الشرق الأوسط.

وفقاً للإعلان، سيتم دعم المؤسسة الجديدة بما قيمته 100 مليون دولار من توكنات IOTA الرقمية، والتي سيتم منحها على مدار السنوات الأربع المقبلة.

وإن أحد الأهداف الرئيسية للمؤسسة هو تعزيز النمو المتسارع لتكنولوجيا دفتر السجلات الموزع و"تحويل الأصول في العالم الحقيقي إلى أصول رقمية"، وفقاُ للمؤسس المشارك للشركة ورئيس مجلس إدارتها، دومينيك شينر.

وبالإضافة إلى تعزيز تقنياتها بهدف دعم التطورات الحاصلة في منطقة الشرق الأوسط، ستبدأ الشبكة بترميز الأصول.

"يتعرض السوق لإعادة هيكلة في الوقت الحالي. لذلك، لدينا فرصة كبيرة لتحقيق أهدافنا، من خلال التركيز على تأهيل المؤسسات وإتاحة الفرصة أمامهم للعمل على شبكات البلوكتشين، حيث أصبح من الممكن الآن القيام بذلك في الإمارات العربية المتحدة."

ومن جانبه قال حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لهيئة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، إن البلاد تهدف إلى أن تكون "الولاية القضائية الرائدة في صناعة البلوكتشين".

أصبحت مؤسسة "Iota Ecosystem DLT Foundation" من بين أول المنظمات التي تُركّز على البلوكتشين والتي تمت الموافقة عليها من قبل المنظمين من سوق أبوظبي العالمي.

ويأتي هذا التطور بعد أقل من شهر من إصدار سوق أبوظبي العالمي لوائحاً شاملة تستهدف المؤسسات المبنية على تكنولوجيا دفتر السجلات الموزع، مثل IOTA. وتزعم اللوائح أنها تتيح الفرصة أمام المنظمات للاستفادة من تكنولوجيا دفتر السجلات الموزع في المنطقة.

ووفقاً للوائح الجديدة، يتطلب الامتثال الكشف عن أسماء الشخصيات الرئيسية في الشركات، واختيار اسم ينتهي بـ "DLT Foundation"، بالإضافة إلى تشكيل مجلس يتكون من عضوين إلى 16 عضواً، والتعامل مع حاملي الرموز على أنهم مستفيدون ولا يُسمح لهم بإجراء أنشطة مرخصة من قبل سوق أبوظبي العالمي.

كما يمهد الإطار الجديد أيضاً الطريق للمنظمات المستقلة اللامركزية للعمل بشكل قانوني وإصدار الرموز المميزة لأعضائها.