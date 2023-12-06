شركة “Riot” تشتري منصات تعدين البيتكوين بقيمة 291 مليون دولار: التفاصيل هنا

مؤخرا، قامت شركة “Riot Platforms”، وهي شركة رائدة في مجال تعدين العملات المشفرة، بشراء منصات تعدين بقيمة 291 مليون دولار.

يعكس هذا الاستثمار أسس الشركة ومكانتها الاستراتيجية في الصناعة.

تتمثل قوة “Riot Platforms” في حجم عملياتها الواسع، مما يسمح لها بخفض تكاليف تعدين البيتكوين بفضل قدرتها الكبيرة على المعالجة.

على الرغم من مواجهتها لانخفاضات كبيرة خلال فترة الشتاء الخاصة بالعملات المشفرة، وهي مشابهة للمنصات الأخرى في وضعها، إلا أن “Riot Platforms” نجحت في الحفاظ على استقرارها.

والجدير بالذكر، أن الشركة تمكنت من تأمين استثمار يزيد قليلا عن 10% من قيمتها من “Vanguard”.

تستفيد “Riot Platforms” من طاقاتها الكبيرة وعلاقاتها الطويلة الأمد مع شركات مثل “MicroBT Electronics” في تعزيز قدراتها في مجال تعدين البيتكوين.

حيث سبق وأن أعلنت الشركة عن شراء 66,500 جهاز تعدين إضافي من “MicroBT”، ومن المتوقع أن تعمل هذه الآلات بكامل طاقتها بحلول نهاية عام 2024.

مع وجود خيار لشراء ما يصل إلى 265,000 جهاز تعدين إضافي بنفس السعر، تبرز “Riot Platforms” كلاعب رئيسي في السوق، مع تركيز على تعزيز بنيتها التحتية ورفع قدرتها التعدينية لتتجاوز 100 EH/s في المستقبل.

هذا النمو والتوسع يسلط الضوء على التزام الشركة بالتطور المستمر وتحقيق رؤيتها الطويلة الأمد في قطاع تعدين العملات المشفرة.

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