مؤسس Terra يستأنف ضد قرار تسليم المجرمين الصادر عن محكمة الجبل الأسود

في تطور قضائي بارز، قدم “كوون دو هيونغ”، مؤسس شركة Terraform Labs، استئناف رسمي ضد قرار محكمة الجبل الأسود العليا في “بودغوريتشا” والذي يحكم بضرورة بتسليمه.

تثير هذه الخطوة تساؤلات حول احتمالية استجابة المحكمة لطعن “دو هيونغ”.

في 6 ديسمبر، أكدت محكمة الاستئناف في الجبل الأسود استلام الاعتراض، حيث صرح “كوون”:

لا أقر بقرار المحكمة بشأن تسليمي، وبالتالي لن أمتثل له.

بناء على هذا الاستئناف، تتحمل محكمة الاستئناف الآن مسؤولية إعادة النظر في قرار التسليم، مما يشكل تحديا أمام وزارة العدل في الجبل الأسود للوصول إلى قرار نهائي قبل الموعد النهائي المقرر في 15 ديسمبر.

يأتي هذا الاستئناف في أعقاب قرار المحكمة الأولي في 15 يونيو بشأن احتجاز “كوون دو هيونج” لغرض تسليمه، مع تحديد مدة احتجاز لستة أشهر.

في تصريح لـ “ماريا راكوفيتش”، المتحدثة الرسمية باسم المحكمة العليا في “بودغوريتشا”، في الأول من ديسمبر، أكدت أن الأفراد المتورطين في قضايا تسليم المجرمين، بما في ذلك “كوون دو هيونغ”، لديهم الحق في الطعن في القرارات القضائية.

وأوضحت “راكوفيتش” أن محكمة الاستئناف ستقوم بمراجعة قرار التسليم مرة أخرى بعد تقديم الاستئناف.

بعد نحو أسبوعين من الإعلان عن قرار التسليم، قدم “كوون” استئنافه. في بيان صحفي صادر في 24 نوفمبر، أعلنت المحكمة العليا في الجبل الأسود موافقتها على تسليم “كوون”، بناء على طلبات من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

أكدت المحكمة أن القرار النهائي بشأن الدولة التي سيتم تسليمه إليها، سواء كانت كوريا أو الولايات المتحدة، يعود إلى وزير العدل.

خلال جلسة التسليم، أعرب “كوون” عن رغبته في التسليم إلى كوريا، بينما تسعى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لتسليمه إليها.

في ضوء هذه التطورات، أثيرت تساؤلات حول نية “كوون” في الامتثال لقرار التسليم، مما دفع إلى إجراء استفسارات من جهات مختلفة، بما في ذلك محكمة الجبل الأسود، وزارة العدل، والممثل القانوني لـ “كوون دو هيونغ”.

كشفت تقارير صحفية في 3 ديسمبر أن هناك احتمالية كبيرة لتسليم “كوون” إما إلى كوريا أو الولايات المتحدة في يناير القادم.

وفقا لهذه التقارير، أصبح احتجاز “كوون” في الجبل الأسود محط اهتمام لكثير من المسؤولين الحكوميين و القضائيين.

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