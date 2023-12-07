سعر عملة البيتكوين يتذبذب حول مستوى 44 ألف دولار: إليك ما هو مختلف هذه المرة!

شهدت عملة البيتكوين (BTC) ارتفاع ملحوظ إلى مستوى 44,000 دولار، وهو مستوى لم تصل إليه منذ حوالي 19 شهر، محققة نفس القيمة التي سجلتها لأول مرة في فبراير 2021.

تقدم التحليلات الجديدة نظرة أكثر تفاؤلا حول هذا الارتفاع مقارنة بالمرات السابقة.

التحليل الفني يشير إلى تغيرات كبيرة:

وفقا لـ “جيمس تشيك”، المحلل البارز في “Glassnode”، يعتبر مستوى 44,000 دولار نقطة مهمة تشير إلى الذروة المطلقة للحماس المسجل في السوق.

كان هذا الحماس واضحا من خلال المؤشر الذي تستخدمه “Glassnode” لتقييم حالة السوق.

هذا المؤشر يقيس مدى نشاط المستثمرين على المدى الطويل في تحقيق الأرباح وبيع العملات القديمة، ما يؤدي إلى زيادة العرض وانخفاض الأسعار.

في يناير 2021، بلغ هذا المؤشر أعلى مستوياته عند 4.25، بينما يظل اليوم عند مستوى معتدل يبلغ 1.52.

يشير “تشيك” إلى أن السوق حاليا يختلف بشكل كبير عما مضى.

فالمستثمرون يحتفظون بعملاتهم الرقمية، مما يدل على طلب أسعار أعلى.

يتفق المحلل “ويل كليمنتي” من “Reflexivity Research” مع هذا التحليل، مشيرا إلى أن البيتكوين بعيدة عن كونها مقدرة بأكثر من قيمتها.

كما يستشهد بمؤشر “MVRV” الذي يقارن القيمة السوقية للبيتكوين بقيمتها المحققة.

هذا المؤشر يعطي إشارة عندما يكون المستثمرون على وشك جني الأرباح وبيع عملاتهم الرقمية.

النسبة الحالية عند 2.07 تقدم صورة مختلفة عن 3.81 المسجلة في يناير 2021.

جدير بالذكر أنه وعلى الرغم من النظرة التفاؤلية، فإن “تشيك” يحذر من إمكانية حدوث تصحيح أو تراجع في سعر البيتكوين على المدى القصير.

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