معهد المحللين الماليين المعتمدين يشارك كعضو مؤسس في مبادرة تحالف بناء القدرات للاستثمار المستدام

تام شمس - الخميس 7 ديسمبر 2023 12:50 مساءً - في خطوة جديدةٍ نحو تعزيز الاستدامة ودعم المشاريع الخضراء، أعلنت الجمعية العالمية لخبراء الاستثمار، التي تُعرف بمعهد المحللين الماليين المعتمدين، والتي تركت بصماتها في عالم العملات المشفرة، عن انضمامها كعضو مؤسس في مبادرة تحالف بناء القدرات للاستثمار المستدام.

تهدف هذه المبادرة العالمية الجديدة إلى تسريع تطوير التمويل المستدام في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، وتأتي في وقتٍ حاسم، حيث يتزايد الاهتمام العالمي بالاستدامة والتمويل الأخضر.

أُطلقت المبادرة رسمياً خلال مؤتمر الأطراف "كوب 28" الذي تستضيفه دولة الإمارات، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في مطلع عام 2024. وتأسست المبادرة بالتعاون مع البرنامج العالمي لقيادة التمويل الأخضر والدكتور ما جون، الرئيس المشارك السابق في مجموعة التمويل المستدام التابعة لمجموعة العشرين.

من خلال هذه المبادرة، تسعى الأطراف المُشاركة إلى تزويد الاقتصادات النامية بالأدوات اللازمة لتطوير أسواق مالية محلية مستدامة وإنشاء مشاريع خضراء قابلة للتمويل، مما يساهم في تحقيق الأهداف المرجوّة من اتفاقية باريس للمناخ وأجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة.

ولتحقيق ذلك، تُقدم المبادرة تدريباً شخصياً وبرامج تعليمية عبر الإنترنت، بالإضافة إلى خدمات مساعدة تقنية لمجموعة متنوعة من الجمهور، بما في ذلك الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية والشركات ومزودي الخدمات، وتعمل المبادرة على معالجة التحديات الرئيسية التي تواجهها الأسواق الناشئة، بما في ذلك التصنيف الأخضر ومجال الإفصاح عن الاستدامة والمنتجات المالية وعوامل تحفيز السياسات وأسواق الكربون وإنشاء المشاريع الخضراء.

وتعليقاً على هذا الموضوع، أكدت مارجريت فرانكلين، الرئيسة والمديرة التنفيذية لمعهد المحللين الماليين المعتمدين، على أهمية النمو المستدام في وقتنا هذا، وقالت: "يمثل تحقيق النمو المستدام أحد أهم التحديات في الوقت الراهن، ويتطلب بناء القدرات من خلال تطوير المهارات والتعليم. ويستحوذ تطوير القدرات على الصعيدين المؤسسي والفردي على أهمية كبيرة."

ومن جانبه، قال ما جون، مؤسس ورئيس معهد التمويل والاستدامة: "يلعب بناء القدرات دوراً بالغ الأهمية في توفير رأس المال المستدام في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. ويتسبب انعدام التدريب والمساعدة التقنية، بهدف تعزيز قدرة الحكومة على تصميم وتنفيذ سياسات فعالة، في عرقلة جمع التمويل من القطاع الخاص من أجل رفد جهود الاستدامة والعمل المناخي في دول العالم النامية."

وأشار بول مودي، المدير الإداري للشراكات العالمية وحلول الزبائن في معهد المحللين الماليين المعتمدين، إلى إحدى أهم العقبات التي يعاني منها العالم فيما يتعلق بالاستدامة، وقال:" تشير أبحاث معهد المحللين الماليين المعتمدين إلى أن فجوة المهارات بين الطلب على التعلم وتوافر المواهب هي واحدة من أكبر المشكلات على مستوى العالم فيما يتعلق بالاستدامة."

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وفي سياقٍ مُشابه، أثناء انعقاد مؤتمر كوب 28 (COP28) في دبي، كشف معهد الابتكار التكنولوجي، الذي يُعد ركيزة البحث التطبيقي لدى مجلس أبحاث التكنولوجيا المتقدمة في أبو ظبي، عن منصته الجديدة المبنية على تكنولوجيا البلوكتشيين والمُخصصة لتتبع أرصدة الكربون وتداولها، بهدف إلى دفع عجلة الاستثمارات الخضراء وتعزيز صافي الانبعاثات الصفرية.

وفي أواخر نوفمبر من هذا العام، أعلن معهد المحللين الماليين المعتمدين، عن إطلاق دليلٍ جديد لتقييم الأصول المشفرة، بهدف تزويد خبراء الاستثمار بأفضل الأدوات والنماذج لتحليل قيم الأصول المشفرة ومنصات العقود الذكية والتطبيقات اللامركزية، مع ازدياد التبني لتكنولوجيا البلوكتشين في المنطقة.

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