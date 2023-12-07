المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية ينتقد جينسلر و'الوكالات ثلاثية الأحرف'

تام شمس - الخميس 7 ديسمبر 2023 02:28 مساءً - انتقد المرشح الرئاسي الأمريكي، فيفيك راماسوامي، رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، غاري جينسلر، و"الوكالات المكونة من ثلاثة أحرف"، خلال المناظرة الرئاسية للحزب الجمهوري، التي أُقيمت في 6 نوفمبر، مدعياً أن المنظمين فشلوا في مواكبة التطورات الحاصلة في فضاء العملات المشفرة.

وقال راماسوامي إنه كان "من المُحرج" عدم اعتراف "جينسلر" أمام الكونجرس بوجوب اعتبار عملة الإيثريوم (ETH) على أنها سلعة.

تطرّق أحد الأسئلة الموجّهة إلى راماسوامي، إلى إقرار الرئيس التنفيذي لشركة بينانس، تشانغبنغ تشاو، بالذنب، وسأل عن كيفية محاربة سياساته الصديقة للعملات المشفرة للمحتالين.

وأجاب راماسوامي: "المحتالون والمجرمون والإرهابيون يحتالون على الناس منذ فترة طويلة. ولذلك، تحتاج لوائحنا التنظيمية إلى مواكبة آخر التطورات."

"يدلُّ ما قام سام بانكمان فريد بفعله في FTX على أن الإطار الحالي لا يعمل بشكل جيد."

وفي أعقاب حديث راماسوامي، أضاف زميله المرشح المؤيد للعملات المشفرة، رون ديسانتيس، صوته إلى قضية العملات المشفرة، مؤكداً أنه يعارض بشدة طرح عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC).

"إن أحد أهم المخاطر التي سنواجهها، والتي يريدها بايدن، هي العملة الرقمية للبنك المركزي. إنهم يريدون التخلص من النقد والعملات المشفرة، حتى يتمكّنوا من تنظيم مشترياتكم بشكلٍ كامل". قال ديسانتيس

"في اليوم الأول لي كرئيس، سأرمي بفكرة العملات الرقمية للبنك المركزي في سلة المهملات، وستكون ميتة قبل حصولها."

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يُعد "راماسوامي" واحداً من المرشحين الرئاسيين، الذين جعلوا العملات المشفرة موضوعاً رئيسياً لحملتهم. وهو المرشح الرئاسي الجمهوري الوحيد الذي كشف النقاب عن إطار سياسة العملات المشفرة.

كما جعل مرشح الحزب الديمقراطي السابق، روبرت كينيدي جونيور، العملات المشفرة حجر الزاوية في حملته، وذهب إلى حد القول إنه سيدعم الدولار الأمريكي بالبيتكوين إذا تم انتخابه رئيساً.

أما خارج السباق الرئاسي، فقد أصبحت العملات المشفرة قضية ساخنة في الولايات المتحدة، حيث أعلنت السناتور الديمقراطية، إليزابيث وارن، "حرباً على العملات المشفرة" كجزءٍ من حملة إعادة انتخابها في مجلس الشيوخ.

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