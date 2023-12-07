هيئة SEC تعلن تأجيل القرار النهائي بشأن صندوق ETF الايثيريوم الخاص بشركة Grayscale

أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) عن تمديد المهلة النهائية لإصدار قرارها بخصوص موافقتها أو رفضها لصندوق تداول الايثيريوم الفوري (ETF) الذي تقدمت به “Grayscale Investments”، وهي من الشركات البارزة عالميا في إدارة صناديق العملات الرقمية المشفرة.

وفقا لوثيقة رسمية صادرة عن هيئة SEC، حددت الهيئة الآن تاريخ 25 يناير 2024 كموعد نهائي جديد، مما يمثل تمديد لمدة 45 يوم عن الموعد الأصلي المقرر في 11 ديسمبر 2023.

تأجيل القرار حول صندوق ETF الإيثريوم من Grayscale:

في أوائل أكتوبر، تقدمت “Grayscale” بطلب إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات لتحويل Grayscale Ethereum Trust (ETHE) إلى ETF الايثيريوم، وهو الطلب الخامس من نوعه بعد تقديمات مماثلة من VanEck، HashDex، Galaxy/Invesco، وArk Invest/21Shares.

إثر طلب Grayscale، قدمت بورصة نيويورك (NYSE) Arca اقتراح تغيير في القواعد لهيئة الأوراق المالية والبورصات، من أجل إدراج وتداول أسهم منتجات العملات المشفرة على منصتها.

ردا على ذلك، نشرت الهيئة التنظيمية تغيير القواعد المقترح للتعليق العام في نهاية أكتوبر.

بعد انتهاء فترة التعليق العام، قررت الهيئة تخصيص وقت إضافي لتقييم ما إذا كان يجب الموافقة على تغيير القاعدة المقترحة التي تسمح لـ NYSE Arca بإدراج أسهم ETHE أو رفضها.

الأن أصبح الموعد المقترح هو 11 ديسمبر 2023 مع إمكانية تمديد أخرى لمدة 45 يوم.

تحديثات استراتيجية من Grayscale بشأن صندوق GBTC:

ما زال هناك احتمال لأن تقرر هيئة الأوراق المالية والبورصة بدء إجراءات لتحديد ما إذا كانت سترفض تغيير القاعدة المقترح بحلول 25 يناير، مما قد يؤدي إلى تمديد إضافي في الجدول الزمني لإعلان قرارها.

يأتي هذا الإعلان في وقت يتطلع فيه مجتمع العملات المشفرة إلى الموافقة المحتملة على أول صندوق استثماري متداول للبيتكوين، مع وجود العديد من مديري الأصول، بما في ذلك Grayscale، في قائمة المنافسين.

أجرت Grayscale مؤخرا تعديلات على إطار اتفاقيتها الخاصة بـ Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) استعدادا لتحويله المحتمل إلى صندوق ETF البيتكوين الفوري، بهدف ضمان المنافسة العادلة مع المتنافسين الآخرين في سوق صناديق ETF البيتكوين مثل BlackRock، Ark Invest، Fidelity، وVanEck.

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