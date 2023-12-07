بينانس تعلن عن ايردروب بقيمة 500 ألف دولار: التفاصيل هنا

أعلنت بينانس التي تعد أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم، عن حملة توزيع عملات مشفرة بقيمة 500,000 دولار للمستخدمين المؤهلين.

تشمل المكافآت مبالغ تتراوح بين 1 SHIB و1 BTC، والتي تساوي حاليا حوالي 44,000 دولار.

سيستمر العرض حتى 31 ديسمبر 2023.

تقديرا لمليون مستخدم، ستقوم بينانس بتوزيع هذه المكافآت على محافظ المستخدمين خلال أسبوعين من انتهاء الحملة، حسبما ورد في الموقع الرسمي للشركة.

للمشاركة في الحملة، يجب على المستخدمين إجراء عمليات تبادل عبر محفظة الويب 3 من بينانس.

تعاونت بينانس مع العديد من الكيانات، بما في ذلك Maverick Pool، Gala Games، Acala Network، CyberConnect، Chiliz، وغيرها، لتنفيذ توزيع العملات الرقمية المشفرة.

محفظة الويب 3 من بينانس هي حل للحفظ الذاتي مدمج داخل تطبيق النظام الأساسي، يتيح للمستخدمين تبادل العملات المشفرة عبر أكثر من 30 شبكة، إجراء تحويلات سريعة، استكشاف التطبيقات اللامركزية (dApps)، وكسب عائد على استثماراتهم.

كشفت بينانس عن محفظتها للويب 3 خلال مؤتمر أسبوع البلوكشين في اسطنبول الشهر الماضي.

صرح “ريتشارد تنغ”، الرئيس التنفيذي الجديد لشركة بينانس، بأن الهدف من الحملة هو ضمان تفاعل المستخدمين مع محفظة الويب 3 في بيئة آمنة ومحمية، مشيرا إلى دمج تقنية MPC والبنية التحتية الأمنية لبينانس ضمن محفظة الويب 3.

تحديثات أخرى من بينانس:

أعلنت بينانس مؤخرا عن إزالة أربع عملات مشفرة من منصتها في 7 ديسمبر، شملت مايلي:

BitShares (BTS)، PERL.eco (PERL)، Tornado Cash (TORN)، وWaltonchain (WTC).

تأثرت هذه العملات الرقمية سلبا بالخبر، حيث شهدت انخفاض كبير في الأسعار.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت بينانس عن إطلاق تداول بدون رسوم لأزواج مختارة اعتبارا من 8 ديسمبر وحتى إشعار آخر، لتشجيع المزيد من التفاعل والتداول على منصتها.

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