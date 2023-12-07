مركز دبي المالي العالمي وشركة الألعاب الكورية الجنوبية 'Wemade' يوقّعان اتفاقية لجمع 100 مليون دولار لصندوق ألعاب الويب 3.0

تام شمس - الخميس 7 ديسمبر 2023 05:27 مساءً - وقّع مركز الابتكار في مركز دبي المالي العالمي اتفاقيةً مع شركة تطوير الألعاب الكورية الجنوبية "وي ميد" (Wemade)، لإطلاقِ عددٍ من المبادرات، بما في ذلك جمع 100 مليون دولار لصندوق ألعاب الويب 3.0.

وفقاً لإعلانٍ صدرَ في 5 ديسمبر، ستركّز الشراكة بين الطرفين على المبادرات الأساسية، بما في ذلك إنشاء مركز "ويميكس بلاي" (Wemix Play) داخل مركز الابتكار في مركز دبي المالي العالمي. كما يهدف التعاون بين الطرفين لعقد فعاليات متعلقة بالويب 3.0، كجزء من الجهود المبذولة لإنشاء مجتمع لألعاب الويب 3.0 في الإمارة.

وإضافةً إلى ما سبق، ستساعد المنطقة الحرة في دبي شركة "وي ميد" في الحفاظ على اتصال وثيق مع منظمي الأصول الافتراضية في دولة الإمارات العربية المتحدة، لضمان مواكبة استراتيجية الأعمال في الشرق الأوسط للتوجهات الحالية.

كما تعمل "وي ميد" أيضاً للحصول على اعتراف من سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)، وهي الجهة المنظمة المالية لمركز دبي المالي العالمي، بالتوكن المشفر الخاص بها. ووفقاً للإعلان، فإن التوكنات المُعترف بها ستسمح للمؤسسات المالية في مركز دبي المالي العالمي، البالغ عددها 4900 شركة، بإتمام المعاملات باستخدام تلك الأصول.

الرئيس التنفيذي لمركز الابتكار في مركز دبي المالي العالمي، محمد البلوشي (إلى جهة يمين) والرئيس التنفيذي لشركة "Wemade" هنري تشانغ (إلى جهة اليسار). المصدر: ويميكس

في نوفمبر، اعترفت سلطة دبي للخدمات المالية بتوكنين آخرين، مضيفةً بذلك (XRP (XRP و(Toncoin (TON إلى قائمتها من التوكنات المعترف بها. وتُعد البيتكوين (BTC) والإيثريوم (ETH) واللايتكوين (LTC) عملات مُشفرة مُعترف بها في مركز دبي المالي العالمي.

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إن طموح دبي بأن تصبح مركزاً مالياً عالمياً في فضاء الأصول الرقمية مدعومٌ بإطارها التنظيمي الواضح.

فعلى سبيل المثال، وضعت سلطة دبي للخدمات المالية أطر تنظيمية خاصة بالعملات المشفرة، في أكتوبر 2021، وقامت بتحديث تلك التوجيهات في نوفمبر 2022.

وفي أواخر سبتمبر، اقترح مركز دبي المالي العالمي قانون الأصول الرقمية كما اقترحَ المركز إلغاءَ قانون الضمان ولوائح الضمانات المالية لعام 2005 وتمرير قانون محدَّث يشمل لوائح الضمانات أيضاً.

وتقديراً لجهود الحكومة المحلية لتعزيز النمو الاقتصادي، قال الإعلان:

"تُعد دبي مركزاً رائداً للأعمال، إذ تتمتع الإمارة بخدمات وسياسات مالية متقدمة، تهدف لتعزيز النمو الاقتصادي وجذب المستثمرين والتقنيات الناشئة، بما في ذلك تكنولوجيا البلوكتشين والعملات المشفرة."

وفي الوقت نفسه، دخلت "وي ميد" في شراكات مع العديد من الكيانات في الشرق الأوسط، إذ تتطلع الشركة إلى الاستفادة من إمكانات الويب 3.0 في المنطقة.

في 25 أبريل، وقعت "وي ميد" اتفاقيةً أولية مع وزارة الاستثمار السعودية لوضعِ خططٍ تهدفُ إلى تنمية قطاعي الألعاب الرقمية والبلوكتشين في المملكة. وبعد شهر، أبرمت شركة "وي ميكس" (Wemix) التابعة لشركة "وي ميد" صفقة مع شركة "Hub71" في أبو ظبي، لخلق وتسريع فرص النمو للشركات المرتبطة بكلا الطرفين.

وفي أواخر نوفمبر، التقى الرئيس التنفيذي لشركة وي ميد، هنري تشانغ، مع رئيس غرفة دبي، محمد علي راشد لوتاه، لمناقشة خطط تعزيز النمو في قطاع تطوير الألعاب في الإمارة.

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