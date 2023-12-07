روسيا تطلق أول منصة لإجراء المدفوعات عبر الحدود بعملة التيثر المستقرة

تام شمس - الخميس 7 ديسمبر 2023 06:48 مساءً - أعلنت إحدى أولى منصات الدفع عبر الحدود في روسيا عن بدء أعمالها رسمياً. وصرحت المنصة بأنها ستسهّل على الكيانات القانونية المحلية معالجة التسويات الدولية بالعملات المشفرة.

أعلنت منصة التسوية الرقمية المحلية، Exved، التي تصف نفسها بأنها" نظام بحث رقمي"، عن إطلاق أعمالها رسمياً في 7 ديسمبر، مشيرةً إلى أن المستوردين والمصدرين الروس يمكنهم الآن استخدام حلول الأعمال بين الشركات (B2B) لتبسيط "عمليات الصرف الأجنبي والنشاط الاقتصادي الأجنبي".

تسمح منصة "Exved" للمستخدمين بإتمام المعاملات عبر الحدود باستخدام عملة تيثر (USDT) المستقرة، جنباً إلى جنب مع الروبل والدولار الأمريكي.

وتعليقاً على الإطلاق، قالت المنصة: "تعمل المنصة حصرياً مع الكيانات القانونية، وفقاً لتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، مضيفةً:

"إن الهدف من المشروع هو مساعدة الكيانات القانونية الروسية على إجراء مدفوعات عبر الحدود دون وسطاء وبأسعار السوق الدنيا".

وفقاً للإعلان، شمل إطلاق منصة "Exved" شركاء رئيسيين في الصناعة، بما في ذلك بنك InDeFi، الذي أطلق مشروع الروبل الرقمي اللامركزي العام الماضي.

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وقال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للبنك الذكي InDeFi، سيرجي مندليف، لكوينتيليغراف في 7 ديسمبر، إن آلية العمل الداخلية لـ Exved قد تم اختبارها والموافقة عليها من قبل البنك المركزي ودائرة المراقبة المالية الفيدرالية في الاتحاد الروسي.

وأضاف مندليف: " على العموم، يُعد المشروع مبادرةً خاصةً، والغرض منها هو إخبار عامة الشعب بأنه يمكنهم الدفع بنسبة 2-3٪ بدلاً من 6-7٪، وتقديم آليات محددة لتنفيذ طلبات الدفع".

كما ورد سابقاً، توصّل البنك المركزي الروسي ووزارة المالية في البلاد إلى اتفاق يسمح بالتسويات عبر الحدود باستخدام العملات المشفرة، في سبتمبر 2022.

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