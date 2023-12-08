باينانس تُصرّح بأن قرار سحب طلب الترخيص من أبو ظبي لا علاقة له بالتسوية الأمريكية

تام شمس - الجمعة 8 ديسمبر 2023 12:48 مساءً - سحبت ذراع بورصة العملات المشفرة "باينانس" في أبو ظبي طلب الترخيص المُقدم إلى الهيئة التنظيمية المالية للإمارة، وهي خطوة تدّعي الشركة أن لا علاقة لها بتسويتها مع السلطات الأمريكية في نوفمبر.

في بيانٍ أرسل إلى كوينتيليغراف في 7 ديسمبر، قال متحدثٌ باسم "باينانس" إن البورصة اختارت عدم المضي قدماً في طلبها لدى هيئة تنظيم الخدمات المالية في أبو ظبي، وذلك بعد تقييم "احتياجات الترخيص العالمية".

وكان من شأن الاتفاقية، التي سحبتها الشركة التابعة لباينانس، بي في إنفستمنت مانجمنت، في نوفمبر، أن تسمح لشركة باينانس بإدارة صندوق استثمار جماعي.

وقال المتحدث إن قرار باينانس "لا علاقة له" بالتسوية التي توصلت إليها الشركة مع السلطات الأمريكية، والتي بلغت قيمتها 4.3 مليار دولار، حيث أقر تشانغبينغ "تشاو" بالذنب في تهمة جنائية واحدة واستقال من منصبه كرئيسٍ تنفيذي.

وقد نجح ريتشارد تنغ، الرئيس السابق للأسواق الإقليمية في باينانس، في أخذ مكان "CZ" بعد استقالته، وقال لكوينتيليغراف إن البورصة كانت "مختلفة تماماً" بعد الصفقة.

وفقاً لموقعها الإلكتروني، لا يزال لدى شركة "Binance Limited" إذناً يسمحُ لها بإجراء الخدمات المالية المُتعلقة بحفظ العملات المشفرة في سوق أبوظبي العالمي. وقال المتحدث إن باينانس تُخطط لمواصلة العمل مع المنظمين العالميين كجزء من توسعها — بما في ذلك في دبي ودول أخرى.

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في 21 نوفمبر، أعلن المسؤولون الأمريكيون أنهم توصلوا إلى اتفاق مع باينانس وCZ، يُطالبهم بدفع 4.3 مليار دولار كعقوبات. وقد أقرّ تشاو بالذنب في جنايةٍ واحدة، والتي نصت على فشله في الحفاظ على برنامج فعّال لمكافحة غسل الأموال في باينانس، منتهكاً بذلك قانون السرية المصرفية في الولايات المتحدة.

وفي وقت النشر، كان تشاو حراً بكفالة في الولايات المتحدة، بينما تنظر المحكمة في اقتراحٍ يسمحُ له بالعودة إلى عائلته في الإمارات العربية المتحدة. وقد يواجه "تشاو" عقوبة السجن لمدة تصل إلى 18 شهراً في حكمه الصادر في فبراير القادم.

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