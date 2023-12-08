الموافقة المحتملة على صندوق ETF البيتكوين: هل يمكن أن يكون هذا حدث “بيع الأخبار”؟

في تعليقاته الأخيرة بتاريخ 8 ديسمبر، ناقش “جوريان تيمر”، مدير الماكرو العالمي في قسم تخصيص الأصول العالمية لشركة “Fidelity”، التطورات المتوقعة في سياسات هيئة الأوراق المالية والبورصات بخصوص البيتكوين.

وقد أشار “تيمر” إلى أن الأمر لا يزال غير واضح بشأن كيفية تأثير هذه التطورات على أسعار البيتكوين.

أخبر “تيمر” أن الاتجاه الحالي لأسعار البيتكوين لا يبدو أنه مدفوع بالمضاربات المتعلقة بأخبار هيئة الأوراق المالية والبورصات، مشيرا إلى أن الغالبية العظمى من العملة تم الاحتفاظ بها لأجل طويل من قبل المستثمرين الأكثر إيمانا بقيمتها.

ويعتقد أن الزيادة في الأسعار لا تعكس موجة من المضاربة الهادفة لاستباق الأخبار، مقدما حجة مفادها أن النسبة منخفضة للبيتكوين التي تم الاحتفاظ بها لمدة تقل عن ثلاثة أشهر، أي من قبل المضاربين على المدى القصير.

أشار “تيمر” أيضا إلى الاهتمام المتزايد بعقود البيتكوين الآجلة مؤخرا.

ويمكن أن يؤدي ذلك إلى بيع العقود الآجلة بهدف شراء البيتكوين الفوري بعد صدور الأخبار.

وأضاف:

هذا لا يعني بالضرورة أن الحدث سيكون بيع الأخبار، لكنه يشير إلى إمكانية تعدد الاحتمالات في حركة الأسعار.

بالإضافة إلى ذلك، تطرق “تيمر” إلى تغير السياسة النقدية، من السيولة السهلة إلى سياسة أكثر تشددا من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يقلل من جاذبية البيتكوين كأصل ذو قيمة مقارنة بالفترة 2020-2021.

كما أشار إلى التغيرات في المعروض النقدي M2، الذي كان ينمو خلال الاتجاه الصعودي الأخير للعملات المشفرة لكنه تقلص منذ بداية تشديد السياسة النقدية في أوائل 2022.

وأوضح ذات المحلل أن صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للبيتكوين قد تكون في نهاية المطاف محركا لزيادة الاستثمار في الأصل، وأن اهتمام هيئة الأوراق المالية والبورصات بتطبيقات المنتجات المعلقة يمكن أن يجتذب موجة جديدة من المستثمرين أو المستشارين الذين لم يكونوا قد ضموا بيتكوين إلى محافظهم الاستثمارية في السابق.

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