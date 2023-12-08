حاملو البيتكوين على المدى الطويل يطالبون بأسعار أعلى للبيع!

مع مرور ثلاث سنوات من التطورات الكبيرة في سوق البيتكوين، تبرز البيانات أن جيل جديد من حاملي البيتكوين على المدى الطويل الأجل قد ظهر، متمسكين بإصرار بأصولهم.

تشير بيانات “HODL Waves”، وهي مقياس معتمد على نطاق واسع، إلى أن الأفراد الذين استثمروا في البيتكوين في أواخر 2020 قد اختاروا بشكل ملحوظ الاحتفاظ بأصولهم بدلا من بيعها.

في عام 2023، شهدنا ارتفاعا ملحوظا في أسعار البيتكوين، وصلت إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عام، ولكن حتى مع هذا الارتفاع، لا يبدي حاملو البيتكوين على المدى الطويل الأجل (LTHs) أي نية لتقليل حصصهم.

وقد ساهم في هذا الزخم الإيجابي الآمال المعقودة على ظهور أول صناديق البيتكوين الفورية المتداولة في البورصة (ETF) في الولايات المتحدة.

يوضح مقياس “HODL Waves” زيادة مهمة في النسبة المئوية للعملات التي لم يتم تحريكها لمدة عامين إلى ثلاثة أعوام، مما يعكس تزايد حضور هذه الفئة في إجمالي العرض.

وفقا لبيانات “Glassnode”، فإن حصة هذه الفئة من البيتكوين قد ارتفعت من حوالي 8٪ في ديسمبر من العام السابق إلى ما يزيد عن 15٪، ما يؤكد على مقاومة المستثمرين لإغراء جني الأرباح على نطاق واسع.

بالاضافة إلى ذلك، تكشف موجات “Cap HODL”، التي تعرض القيمة النسبية للعملات بناء على عمرها، عن زيادة كبيرة في القيمة المرجحة للعملات التي يتراوح عمرها بين عامين وثلاثة أعوام.

حتى مع الزيادة الملحوظة في قيمة البيتكوين بنسبة 165٪ منذ بداية العام، وفقا لبيانات “Coingecko”، يبدو أن حاملي البيتكوين الطويلي الأجل متمسكون بثبات بعملاتهم الرقمية.

في المقابل، يظهر حاملو البيتكوين القصيري الأجل (STH) أو المضاربون اتجاها نحو زيادة جني الأرباح، خاصة مع ارتفاع الأسعار فوق 40 ألف دولار، مما أدى إلى تصفية ما قيمته 4.5 مليار دولار من البيتكوين في غضون أيام.

على الرغم من هذه الحركات البيعية الكبيرة، يبقى تأثيرها على الأسواق الفورية محدودا، نظرا لاستحواذ LTH على نسبة كبيرة من العرض، مما يشير إلى استمرار القوة والأداء الإيجابي للعملة المشفرة.

اقرأ أيضا:

الموافقة المحتملة على صندوق ETF البيتكوين: هل يمكن أن يكون هذا حدث “بيع الأخبار”؟

ما الأسباب الرئيسية وراء زيادة سعر سولانا (SOL) في الساعات الماضية