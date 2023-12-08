تسليم مؤسس شركة “Terraform Labs” إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات الاحتيال أصبح وشيكا!

“دو كوون”، الرئيس التنفيذي السابق لشركة “Terraform Labs”، والذي كان محور الانهيار لعملتي Terra وLuna، يواجه الآن احتمال تسليمه إلى الولايات المتحدة.

بعد الحادثة، فرّ “دو كوون” من كوريا الجنوبية واختفى لعدة أشهر، محافظا على تواجده عبر تويتر فقط، حيث اتهم أطرافا مختلفة، بما في ذلك “سام بانكمان فريد”، بالمسؤولية عن انهيار منصته.

تم القبض على “دو كوون” في الجبل الأسود بعد هروبه من كوريا عبر أبو ظبي.

وضعته الإنتربول على قائمة المطلوبين، وقُبض عليه أثناء محاولته الفرار إلى “كوستاريكا” باستخدام جواز سفر مزور.

نفى “دو كوون” علمه بأن جواز السفر مزور وتم الحكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر بسبب محاولته.

بعد احتجازه، نشأت معركة دبلوماسية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، حيث يسعى كلا البلدين لتسلمه.

وفقا لتقارير حديثة من صحيفة وول ستريت جورنال، أكدت السلطات في الجبل الأسود أن “دو كوون” سيتم تسليمه إلى الولايات المتحدة، حيث أن القرار اتخذه وزير العدل “أندريه ميلوفيتش”، على الرغم من عدم صدور بيان رسمي حتى الآن.

في حال تسليمه، يواجه “دو كوون” اتهامات بالاحتيال تقدمت بها هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية.

وتأكيدا على الخطورة، صرحت الهيئة بأن تحركهم الأخير يسلط الضوء على النظر في الحقائق الاقتصادية للعرض وليس المسميات الموضوعة عليه.

إضافة إلى ذلك، لا يعني تسليم “دو كوون” إلى الولايات المتحدة إسقاط التهم الموجهة إليه في وطنه.

وفي حال صدور حكم ضده في الولايات المتحدة، قد يتم الحكم عليه غيابيا في كوريا الجنوبية أيضا.

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