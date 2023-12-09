البيتكوين (BTC) تقترب من الوصول إلى مستوى 45000 دولار

في 24 ساعة الماضية، شهدت عملة البيتكوين (BTC) تحرك صعودي ملحوظ، حيث اقتربت من مستوى 45,000 دولار للمرة الأولى منذ مايو 2022، لكنها لم تتمكن من تخطي هذا العتبة.

على الرغم من ذلك، فإن عدة عملات رقمية بديلة تفوقت من حيث الأداء على البيتكوين، ومنها ADA، DOT، وAVAX.

في السبت الماضي، بدأت عملة البيتكوين في استعادة قوتها، مقتربة من مستوى 40,000 دولار.

ورغم فشلها في البداية في تجاوز هذا المستوى وتراجعها في يوم الأحد، فإنها بدأت في الارتفاع مجددا يوم الاثنين، متجاوزة 40,000 دولار لأول مرة في أكثر من عام ونصف.

منذ ذلك الحين، استمرت البيتكوين في الارتفاع، مسجلة أكثر من 44,000 دولار يوم الأربعاء.

حاول المضاربون على الهبوط التأثير على السعر، مما أدى إلى انخفاضه إلى 43,000 دولار، ولكن هذا التراجع لم يستمر طويلا.

عادت العملة الرقمية إلى المسار الصعودي مؤخرا، وصعدت إلى 44,800 دولار، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها في عام 2023.

على الرغم من فقدانها لبعض القيمة منذ ذلك الحين، إلا أن تداول البيتكوين لا يزال بالقرب من مستوى 44,000 دولار، بزيادة تزيد عن 1٪ خلال اليوم.

ارتفعت القيمة السوقية لبيتكوين إلى 860 مليار دولار تقريبا، لكن سيطرتها على العملات الرقمية البديلة تعرضت لضربة، حيث انخفضت إلى 52.7٪.

العملات الرقمية البديلة تشهد ارتفاع ملحوظ:

في الأسابيع القليلة الماضية، كان أداء معظم العملات الرقمية البديلة أقل من البيتكوين، لكنها بدأت تلحق بها خلال 48 ساعة الماضية.

اقتربت الايثيريوم من 2400 دولار بعد زيادة يومية، وارتفعت BNB واقتربت للوصول لمستوى 240 دولار بعد قفزة بنسبة 5٪، في حين اقترب XRP من 0.7 دولار بزيادة قدرها 5٪.

سجلت العملات الرقمية العشر الأولى مكاسب مماثلة تقريبا لـ XRP.

مع ارتفاع معظم العملات البديلة الأخرى، ازدادت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بأكثر من 40 مليار دولار، لتتجاوز 1.62 تريليون دولار حسب CoinMarketCap.

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