تقرير: هيئة الأوراق المالية والبورصات تُناقش "التفاصيل الفنية الرئيسية" مع مقدمي طلبات صناديق 'ETFs' للعملات المشفرة

تام شمس - السبت 9 ديسمبر 2023 02:24 مساءً - يقال إن المسؤولين في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية يناقشون تفاصيل صناديق المؤشرات المتداولة للبيتكوين (ETFs)، التي اقترحها مديرو الأصول.

وفقاً لتقرير رويترز الصادر في 7 ديسمبر، قال المُطّلعين على الصناعة إن هيئة الأوراق المالية والبورصات وبعض من مديري الأصول كانوا يناقشون "التفاصيل الفنية الرئيسية" المتعلقة بالبورصات الأمريكية التي تُدرج أسهم في صناديق المؤشرات المتداولة الفورية للبيتكوين.

حتى الآن، لم تمنح الهئية التنظيمية الضوء الأخضر لأي مُنتج متعلق بصناديق الـ (ETFs) الفورية، وبدلاً من ذلك أجلت القرارات المتعلقة بالطلبات لأقصى وقت مسموح به.

أظهرت المذكرات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والبورصات في نوفمبر أن اللجنة قد اجتمعت بشكل منفصل مع ممثلي "BlackRock" و"Grayscale". كما تقدّم كل من مديري الأصول، بما في ذلك Hashdex وARK 21Shares وInvesco Galaxy وVanEck وFidelity بطلب للحصول على إحدى صناديق الـ (ETFs) الخاصة بالبيتكوين (BTC) والإيثريوم (ETH).

وقال آدم بيركر، كبير المستشارين القانونيين في Mercuryo: "ستكون الموافقة المتوقعة على صندوق المؤشرات المتداولة أخباراً إيجابية بالنسبة لسوق العملات المشفرة، ومن المحتمل أن تؤدي إلى نمو السوق بشكلٍ كبير".

وأضاف: "ومع حصول صناديق الاستثمار المتداولة على الضوء الأخضر، سيكون لدى مجموعة واسعة من مستثمري التمويل التقليدي وصول مُبسّط إلى الأصول المشفرة. ومع تأييد الكيانات الرئيسية، مثل فيديليتي وبلاك روك لهذا المنتج، من المتوقع أن يتدفق رأس مال مؤسسي كبير إلى السوق ".

من غير الواضح ما إذا كانت هيئة الأوراق المالية والبورصات ستتوصل في نهاية المطاف إلى قرار بخصوص الموافقة على صناديق الـ ETFs الخاصة بالبيتكوين.

وإضافةً إلى ما سبق، تكهّن جيمس سيفارت، محلل صناديق المؤشرات المتداولة في بلومبرغ، بأنه إذا قررت الهيئة دعم أحد الصناديق، فقد تمضي الهيئة قدماً في الحصول على موافقات متزامنة من شركات متعددة بخصوص الأموال، في يناير.

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انتقد الكثيرون داخل وخارج مجال العملات المشفرة، رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات، غاري جينسلر، لنهجه في التعامل مع بعض التوكنات على أنها أوراق مالية.

تجدر الإشارة إلى أنه لا يزال هناك دعاوى قضائية مستمرة بين الهيئة التنظيمية وشركات مثل Terraform Labs وRipple وCoinbase وBinance.

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