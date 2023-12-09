المواعيد النهائية لإطلاق صندوق ETF البيتكوين لعام 2024: ما يحتاج المستثمرون إلى معرفته

تزداد التوقعات حول إمكانية إطلاق صندوق بيتكوين للتداول في البورصة (ETF) في الولايات المتحدة، وهو ما يُعتقد أنه سيُحدث تحولا في مجال الابتكار المالي ويعزز سوق العملات الرقمية المشفرة.

العديد من الشركات الرائدة تقدمت بهذا الطلب، بما في ذلك، شركة:

BlackRock، Fidelity، Franklin Templeton، وInvesco.

تُظهر التحليلات المقدمة من قبل منصة IntoTheBlock تفاصيل حول هذه المبادرات والجداول الزمنية التي حددتها الهيئة التنظيمية للنظر فيها.

يُعد طلب “Grayscale” الذي يحمل إسم GBTC هو الأول في القائمة، مع موعد نهائي محدد في 1 يناير 2024.

يتبعه Bitwise في 14 يناير، بينما تم تحديد اليوم التالي لشركات BlackRock، VanEck، WisdomTree، Fidelity، وInvesco. Hashdex وFranklin Templeton يُعدان الأخيرين في القائمة، مع تاريخ نهائي محدد في 31 مارس 2024.

تُعد BlackRock، الشركة الرائدة عالميا في إدارة الأصول بأصول مُدارة تقدر بـ 9.4 تريليون دولار، من أبرز المتقدمين.

شراكتها الأخيرة مع شركة تداول العملات المشفرة كوين بيس وسجلها البارز مع هيئة SEC، حيث حصلت على 575 من أصل 576 طلب لصناديق الاستثمار المتداولة على الموافقة، وهو ما يُعزز من توقعات نجاحها في هذا المجال.

تشير التوقعات، بما في ذلك تلك المقدمة من ChatGPT وخبراء الصناعة، إلى أن الموافقة على صندوق ETF قد تُساهم بشكل كبير في رفع قيمة البيتكوين، مع توقعات بوصولها إلى أعلى مستوى جديد عند 100,000 دولار.

يُضاف إلى هذه العوامل الطلب المؤسساتي والتخفيض القادم في مكافأة تعدين البيتكوين، مما يُعزز الآمال في اعتماد أوسع للعملات المشفرة.

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