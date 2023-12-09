ماهو تصور المستثمرين العاديين حول البيتكوين وكيف يرون آفاقها المستقبلية؟

رغم الأداء اللافت والمثير لعملة البيتكوين (BTC) في العام الجاري 2023، يبقى دورها في محافظ المستثمرين العاديين محل تساؤل، حسبما أفادت “بلومبيرغ”.

في مقالة نُشرت مؤخرا، عرض المحلل المالي والخبير في مجال العملات المشفرة، “آرون براون”، وجهة نظره حول التحديات التي تواجه تكامل البيتكوين في المحافظ الاستثمارية التقليدية نظرا لارتباطها المتقلب مع فئات الأصول الأخرى.

هل تقلب البيتكوين ميزة أم عقبة؟

شهدت البيتكوين ارتفاعا بنسبة 160% منذ بداية العام، متعافية من الخسائر التي عانت منها في العام الماضي.

يرى “براون” أن هذه الحركة السعرية هي نموذج متوقع للبيتكوين، والتي استغرقت في المتوسط حوالي تسعة أشهر وواحد وعشرين يوم لمضاعفة قيمتها.

ومع ذلك، يُلاحظ أن هناك تقلبات أقل من المعتاد منذ مارس، رغم الفضائح العديدة والضغوط التنظيمية في صناعة العملات المشفرة.

وجهة نظر المستثمرين العاديين:

تُظهر البيانات المستخرجة بواسطة محلل Glassnode، “جيمس تشيك”، نقصا في الإثارة بين المستثمرين حول سعر البيتكوين البالغ 44000 دولار هذا العام مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية.

كما يشير “جيمي كوتس”، محلل البلوكشين في “بلومبيرغ”، إلى أن مستويات العرض غير السائلة للبيتكوين تعكس زيادة في الثقة بين المستثمرين.

التحديات الأساسية والتقدم التنظيمي:

برغم التقدم التنظيمي وتوفر الخدمات المالية التقليدية والمنظمة، مثل الخيارات والإقراض والحضانة، يجد “براون” أن مكانة البيتكوين كعملة للمعاملات لا تزال محدودة مقارنة بالعملات الورقية أو العملات المستقرة.

ومع ذلك، يُعتقد أن الموافقة على صندوق البيتكوين المتداول في البورصة أصبح شبه مؤكد.

خلاصة القول:

يخلص “براون” إلى أنه حتى المستثمرين التقليديين، الذين عادة ما يشككون في العملات المشفرة، يجب عليهم النظر في تخصيص جزء صغير من محافظهم للبيتكوين.

يقر بأن هناك احتمالية لانخفاض جميع العملات الرقمية إلى الصفر، ولكن يؤكد على الإمكانات الصعودية الكبيرة التي تحملها عملة البيتكوين.

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