تغيرات في مشهد سوق المشتقات المالية للعملات المشفرة: ارتفاع حصص Bybit وOKX وتراجع بينانس

في تطور ملحوظ بسوق المشتقات المالية للعملات المشفرة، حققت كل من Bybit وOKX مستويات قياسية في حصتهما السوقية، وفقا لأحدث تقرير من CCData.

حيث ارتفعت حصة Bybit في السوق إلى 11.94%، بينما تسيطر OKX على 20.2%، ومجتمعين يشكلان أكثر من 32% من السوق في شهر نوفمبر.

في هذا السياق، تعاني بينانس، الرائدة في الصناعة، من تراجع في نسبة هيمنتها، على الرغم من الزيادة الإجمالية في أحجام التداول.

بينانس تحافظ على الصدارة رغم النمو الملحوظ لـ OKX وBybit:

خلال شهر نوفمبر، حافظت بينانس على مركزها كأكبر منصة للمشتقات من حيث الحجم الشهري، مسجلة تداولات بقيمة 1.26 تريليون دولار، بزيادة 30.5% عن شهر أكتوبر.

في المقابل، شهدت OKX وBybit زيادات كبيرة في حجم التداولات بنسبة 53.8% و42.9% على التوالي، محققتين تداولات بقيمة 660 مليار دولار و375 مليار دولار.

تحولات في السوق الفورية والمشتقات:

وفقا لتحليل سنوي، سجلت Upbit، Bybit، وOKX زيادات مهمة في حصتهم السوقية الفورية، مع تحقيق Upbit لنمو بنسبة 6.39%، وBybit بنسبة 4.89%، وOKX بنسبة 3.86%.

من ناحية أخرى، تراجعت حصص بينانس، BeQuant، وCrypto.com في السوق الفورية.

في سوق المشتقات، حققت OKX وBybit الزيادات الأكبر في حصص السوق، حيث ارتفعت حصة OKX إلى 24.9% وBybit إلى 14.2%. بالمقابل، انخفضت حصة بينانس إلى 47.6%، وهو أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2020.

بورصة شيكاغو التجارية تتصدر في خيار العقود الآجلة للبيتكوين:

تشهد بورصة CME زيادة ملحوظة في حجم تداول المشتقات، مع ارتفاع بنسبة 18.4% إلى 67.9 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2021.

كما سجلت عقود البيتكوين الآجلة وعقود الإيثريوم الآجلة زيادات بنسبة 16.6% و13.9% على التوالي.

وأخيرا، تجاوزت الفائدة المفتوحة لعقود البيتكوين الآجلة في بورصة CME تلك الموجودة في بينانس، مما أدى إلى تصدر CME لأول مرة منذ أكتوبر 2021.

بشكل عام، شهد شهر نوفمبر حجم تداول قياسي في منصات التداول المركزية، مع ارتفاع الحجم الفوري بنسبة 52.8% وحجم تداول المشتقات بنسبة 37.3%، مما يعكس زيادة النشاط في سوق العملات المشفرة بشكل عام.

اقرأ أيضا:

ماهو تصور المستثمرين العاديين حول البيتكوين وكيف يرون آفاقها المستقبلية؟

المواعيد النهائية لإطلاق صندوق ETF البيتكوين لعام 2024: ما يحتاج المستثمرون إلى معرفته