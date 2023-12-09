عملة XRP تتفوق مؤقتا على BNB في ترتيب القيمة السوقية

في تطور ملحوظ بسوق العملات الرقمية، تمكنت عملة XRP، المعروفة بارتباطها بشركة الريبل، من تجاوز عملة بينانس (BNB) مؤقتا من حيث القيمة السوقية في وقت سابق من نهار اليوم.

وفقا لأحدث البيانات، بلغت القيمة السوقية لـ XRP نحو 36.9 مليار دولار، متجاوزة القيمة السوقية لعملة BNB البالغة 36.7 مليار دولار.

على الرغم من أن XRP غالبا ما تتوارى خلف عمالقة الصناعة مثل البيتكوين والايثيريوم، إلا أنها أظهرت مرونة وقدرة على التكيف، ما يعزز توقعات استعادتها لمركزها الرابع في تصنيف CoinMarketCap، مدعومة بالوضوح التنظيمي.

أشار “ستيوارت ألديروتي”، كبير المحامين في شركة الريبل، إلى الوضع القانوني المميز لـ XRP في الولايات المتحدة، حيث تم تصنيفها كأداة غير أمنية وفقا لحكم المحكمة، وهو تمييز قانوني يفصل XRP عن غالبية العملات الرقمية الأخرى.

من جهة أخرى، تواجه بينانس، الشركة الرائدة وراء BNB، تحديات تنظيمية خاصة بها، والتي أثرت على مكانة BNB في السوق وفتحت المجال لمنافسين مثل XRP.

استقالة “Changpeng Zhao”، الرئيس التنفيذي السابق لشركة بينانس، على خلفية تحقيقات وزارة العدل الأمريكية، أثارت تساؤلات حول مستقبل BNB.

لكن “Zhao” أكد مؤخرا أن BNB لا تحتاج إلى رئيس تنفيذي، مشيرا إلى اللامركزية المزعومة للعملة.

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