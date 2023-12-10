عملة BONK القائمة على سولانا ترتفع بنسبة 213% في ظرف أيام: ما أسباب هذا الارتفاع؟

في الآونة الأخيرة، شهدت العملة الرقمية BONK ذات طابع الميم والقائمة على سولانا زيادة هائلة في قيمتها، حيث بلغت ذروتها عند 0.00001468 دولار، لتتخطى بذلك جميع الأرقام القياسية السابقة.

هذا الارتفاع اللافت يمثل دخول سعر العملة في فترة غير مسبوقة من حيث القيمة.

منذ بداية ديسمبر، شهد سعر عملة BONK ارتفاع ملحوظ، مواصلا الزخم الذي بدأ في نوفمبر بعد تكون إشارة “التقاطع الذهبي” الصعودية على الرسم البياني اليومي.

بدأ الارتفاع بشكل فعلي في نوفمبر عندما وصل سعر BONK إلى نقطة دعم عند 0.000000612 دولار.

خلال الأسبوع الماضي وحده، سجل سعر Bonk زيادة بنسبة 213%، وفقا لبيانات CoinGecko.

على مدار 30 يوم، ارتفعت قيمة العملة بشكل مذهل بنسبة 719%.

هذا النمو الكبير أثر بدوره على القيمة السوقية لـ BONK، حيث ارتفعت قيمتها السوقية إلى 867.5 مليون دولار، مما جعلها تحتل المركز 77 من حيث القيمة السوقية الإجمالية وتتخطى ترتيب عملة Floki لتصبح ثالث أكبر عملة مشفرة ذات طابع ميم.

أسباب الارتفاع:

العديد من العوامل ساهمت في الأداء البارز للعملة الرقمية BONK.

من بينها المشاعر الإيجابية السائدة في سوق العملات المشفرة، والتي تلقت دفعة بفضل توقعات صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين (ETF)، مما أسهم في وصول سعر البيتكوين إلى 45000 دولار هذا الأسبوع.

أيضا، يعكس ارتفاع Bonk التفاؤل السائد في نظام سولانا البيئي، حيث شهد سعر عملة SOL نفسه ارتفاع بنسبة 511٪ على أساس سنوي.

من الناحية الفنية، كان الارتفاع مدفوع بظهور التقاطع الذهبي الأول منذ تأسيس BONK.

أخيرا، ساهمت عمليات الإدراج والتطورات الإيجابية في منصات التداول في تعزيز قيمة BONK.

على سبيل المثال، تم الاحتفاء بإدراج BONK الأخير على KuCoin بمكافأة ترويجية قيمتها 58000 دولار من BONK للمتداولين والحاملين للعملة.

اقرأ أيضا:

تغيرات في مشهد سوق المشتقات المالية للعملات المشفرة: ارتفاع حصص Bybit وOKX وتراجع بينانس

ماهو تصور المستثمرين العاديين حول البيتكوين وكيف يرون آفاقها المستقبلية؟