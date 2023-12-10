توقعات شركة VanEck لعام 2024: استقرار في سوق البيتكوين وتطورات مهمة في قطاع العملات المشفرة

شركة VanEck لإدارة الاستثمار تقدم نظرتها المستقبلية لعام 2024، متوقعة أداء استثنائي للبيتكوين مع ارتفاعات قياسية محتملة وذروة في سوق NFT.

تعكس هذه التوقعات تحول محتمل في الصناعة، مع تأثيرات مهمة على سوق العملات المشفرة.

تتنبأ VanEck بأن البيتكوين قد يحقق أعلى مستوى له على الإطلاق في الربع الرابع من 2024، بالتزامن مع تخفيف الهيئة الأمريكية للأوراق المالية والبورصات لموقفها التنظيمي.

تشير هذه التوقعات إلى تحقيق ذروة جديدة في 9 نوفمبر 2024، وهو ما يمثل الذكرى الثلاثية لأعلى مستوى سابق للبيتكوين في نوفمبر 2021.

على الجانب الآخر، لا تتوقع VanEck أن تتفوق عملة الايثيريوم على البيتكوين في الأداء حتى ما بعد الإنقسام القادم للبيتكوين، وإن كانت الايثيريوم قد تظهر أداء قويا في 2024.

تشير التوقعات إلى أن منصات العقود الذكية الأخرى، مثل سولانا، قد تكتسب مكانة بارزة نظرا لخارطة طريق واضحة لقابلية التوسع.

بالنسبة لصناديق الاستثمار المتداولة الفورية للبيتكوين، يُتوقع أن تطرح في فترة ركود اقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية.

يُعتقد أن الانقسام الرابع للبيتكوين، المقرر في أبريل 2024، سيكون أقل دراماتيكية مما كان متوقعا، مع تراجع المعدنين الأفراد وزيادة حصة المعدنين ذوو المصادر الفعالة من حيث التكلفة.

وبالنسبة للتطورات الهامة في قطاع منصات التداول، من المتوقع أن تتراجع بينانس عن مكانتها كأكبر منصة تداول مركزية من حيث الحجم بعد تسوية قيمتها 4 مليار دولار مع المنظمين الأمريكيين.

يُتوقع أن ينمو منافسوها، مثل OKX وBybit وCoinbase وBitget.

كما تتوقع VanEck أن تنمو سوق العقود الآجلة الدولية لشركة كوين بيس بشكل ملحوظ.

وأخيرا، يُتوقع أن تزدهر منصات التداول اللامركزية (DEX) بفضل تجربة التداول المحسنة واعتماد محافظ متطورة، مما يزيد من المشاركة في معاملاتها وتبني حلول الحفظ الذاتي.

اقرأ أيضا:

عملة BONK القائمة على سولانا ترتفع بنسبة 213% في ظرف أيام: ما أسباب هذا الارتفاع؟

عملة XRP تتفوق مؤقتا على BNB في ترتيب القيمة السوقية