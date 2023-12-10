تقرير بينانس يكشف عن زيادة بنسبة 110% في القيمة السوقية للعملات المشفرة منذ بداية العام

أظهر تقرير حديث من بينانس “Binance Research” نمو كبير في إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة، حيث شهد السوق زيادة بنسبة 110٪ منذ بداية العام، بإضافة 870 مليار دولار إلى القيمة السوقية الإجمالية.

هذا النمو الملحوظ، الذي شهد ارتفاعا بنسبة 55٪ في الربع الرابع وحده، يُعد تحول مهم بعد الركود الذي تبع أعلى مستويات العملات المشفرة في عام 2021.

من العناصر البارزة في التقرير، تسجيل تحول إيجابي في صافي التغير الفصلي للعملات المستقرة، مما يعكس زيادة الاهتمام وتدفق رأس المال نحو العملات المشفرة.

كذلك، تم رصد انتعاش في أحجام تداول NFT، خصوصا في NFT القائم على البيتكوين، ما يشير إلى تجدد الثقة في السوق وزيادة المضاربة.

توجه الدراسة الانتباه أيضا إلى الزيادة في الرسوم التي تحققها المشاريع الكبرى في مجال العملات المشفرة، مع تصدر الايثيريوم في توليد الرسوم.

كما يُشير التقرير إلى عودة قوية لقطاع التمويل اللامركزي، مع ارتفاع بنسبة 25٪ في القيمة الإجمالية منذ بداية العام، مؤكدا هيمنة الايثيريوم.

فيما يتعلق بالبيتكوين، يُظهر التقرير نموا بنسبة 162٪ في قيمته السوقية في عام 2023، مدفوعا بعوامل مثل الصندوق الاستثماري ETF الفوري للبيتكوين والتقليص المتوقع لمكافآت تعدين البيتكوين إلى النصف.

منصات الطبقة الأولى مثل سولانا وToncoin تظهر أداء واعدا، مما يسلط الضوء على التنوع في النظام البيئي للبلوكشين.

التقرير يعترف بظهور SocialFi، مدفوعا بمنصات مثل friends.tech، مما يدل على تطور جديد في دمج وسائل التواصل الاجتماعي والبلوكشين.

كما يُشير إلى تزايد ترميز الأصول في العالم الحقيقي (RWAs) بقيادة MakerDAO وبروتوكول Chainlink لقابلية التشغيل البيني عبر الشبكات (CCIP).

تقنية المعرفة الصفرية تكتسب أيضا زخما، مع تركيز متزايد على ZK-rollups والجهود المتعلقة بمعالجات ZK المشتركة.

يختتم التقرير بالإشارة إلى الأوضاع الاقتصادية الكلية، موضحا أن خفض أسعار الفائدة العالمية قد يعزز من الاستثمار في قطاعات النمو العالي مثل العملات المشفرة.

يوفر تقرير بينانس رؤية متفائلة لمستقبل سوق العملات المشفرة، مع تقدم تكنولوجي وتطورات تنظيمية وعوامل اقتصادية كلية تدعم استمرار النمو والابتكار.

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