مسؤولو الاتحاد الأوروبي يتوصلون إلى اتفاق 'تاريخي' لتنظيم الذكاء الاصطناعي

تام شمس - الأحد 10 ديسمبر 2023 02:23 مساءً - توصّل مفاوضو البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي إلى اتفاقٍ مؤقت حول القواعد التي تحكم استخدام الذكاء الاصطناعي (AI)، يوم الجمعة 8 ديسمبر.

تغطّي الاتفاقية الاستخدام الحكومي للذكاء الاصطناعي في المراقبة البيومترية، وكيفية تنظيم نماذج الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT، إلى جانب قواعد الشفافية التي يجب اتباعها قبل دخول السوق. ويشمل ذلك مشاركة الوثائق التقنية وملخصات محتوى التدريب، بالإضافة إلى الالتزام بحقوق الطبع والنشر الخاصة بالاتحاد الأوروبي .

يريدُ الاتحاد الأوروبي أن يكون أول سلطة فوق وطنية تملك قوانين تحكُم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتحدد كيفية استخدامها بشكل مفيد بعد الحماية من المخاطر المُحتملة. وتم التوصلُ إلى الاتفاق بعد نقاشٍ دام ما يقرب من 24 ساعة في 8 ديسمبر، و15 ساعة من المفاوضات بعد ذلك.

وتنص الاتفاقية على وجوب تقييم نماذج الذكاء الاصطناعي ذات التأثير الكبير للمخاطر المُحتملة ومعالجتها، وإجراء اختبار دقيق لمرونة النظام، بالإضافة إلى الإبلاغ عن الحوادث إلى المفوضية الأوروبية وضمان فعاليّة اجراءات الأمن السيبراني وتقارير الكشف عن كفاءة الطاقة.

بعد إبرام الصفقة، نشر المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تييري بريتون على

Historic!



The EU becomes the very first continent to set clear rules for the use of AI 🇪🇺



The #AIAct is much more than a rulebook — it's a launchpad for EU startups and researchers to lead the global AI race.



The best is yet to come! 👍 pic.twitter.com/W9rths31MU