مسؤولو الاتحاد الأوروبي يتوصلون إلى اتفاق 'تاريخي' لتنظيم الذكاء الاصطناعي

تام شمس - الأحد 10 ديسمبر 2023 02:23 مساءً - توصّل مفاوضو البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي إلى اتفاقٍ مؤقت حول القواعد التي تحكم استخدام الذكاء الاصطناعي (AI)، يوم الجمعة 8 ديسمبر.

تغطّي الاتفاقية الاستخدام الحكومي للذكاء الاصطناعي في المراقبة البيومترية، وكيفية تنظيم نماذج الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT، إلى جانب قواعد الشفافية التي يجب اتباعها قبل دخول السوق. ويشمل ذلك مشاركة الوثائق التقنية وملخصات محتوى التدريب، بالإضافة إلى الالتزام بحقوق الطبع والنشر الخاصة بالاتحاد الأوروبي .

يريدُ الاتحاد الأوروبي أن يكون أول سلطة فوق وطنية تملك قوانين تحكُم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتحدد كيفية استخدامها بشكل مفيد بعد الحماية من المخاطر المُحتملة. وتم التوصلُ إلى الاتفاق بعد نقاشٍ دام ما يقرب من 24 ساعة في 8 ديسمبر، و15 ساعة من المفاوضات بعد ذلك.

وتنص الاتفاقية على وجوب تقييم نماذج الذكاء الاصطناعي ذات التأثير الكبير للمخاطر المُحتملة ومعالجتها، وإجراء اختبار دقيق لمرونة النظام، بالإضافة إلى الإبلاغ عن الحوادث إلى المفوضية الأوروبية وضمان فعاليّة اجراءات الأمن السيبراني وتقارير الكشف عن كفاءة الطاقة.

"سيكون التنفيذ الصحيح أمراً ضرورياً، وسيراقب البرلمان عن كثب دعم الأعمال الجديدة من خلال الصناديق الاختبارية والقواعد الفعالة التي ستحيط بأقوى النماذج."

بعد إبرام الصفقة، نشر المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تييري بريتون على

Historic!



The EU becomes the very first continent to set clear rules for the use of AI 🇪🇺



The #AIAct is much more than a rulebook — it's a launchpad for EU startups and researchers to lead the global AI race.



The best is yet to come! 👍 pic.twitter.com/W9rths31MU — Thierry Breton (@ThierryBreton) December 8, 2023

إكس (تويتر سابقاً)، تغريدة تقول: "يا له من حدثٍ تاريخي! إن #AIAct هو أكثر بكثير من مجرد كتاب قواعد، فهو منصّة إطلاق للشركات الناشئة والباحثين في الاتحاد الأوروبي لقيادة سباق الذكاء الاصطناعي العالمي. إن الأفضل لم يأتي بعد!"

وفقاً للاتفاقية، يجب أن تتبع أنظمة الذكاء الاصطناعي العام، التي تفرض بعض المخاطر المُحتملة، القوانين المُتفق عليها. ولا يمكن للحكومات استخدام المراقبة البيومترية في الوقت الفعلي إلا في حالات محددة، مثل جرائم معينة أو التهديدات الخطيرة في الأماكن العامة.

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كما يحظر الاتفاق التلاعب السلوكي المعرفي وكشط صور الوجه من شبكة الإنترنت أو لقطات الدوائر التلفزيونية المغلقة، ويمنع تطوير الأنظمة البيومترية التي تستنتج التفاصيل الشخصية مثل المعتقدات والتوجه. وسيكون للمستخدمين الحق في تقديم الشكاوى والحصول على تفسيرات، في حال حصول ذلك.

تتراوح غرامات المخالفات بين 7.5 مليون يورو (8.1 مليون دولار) أو 1.5 ٪ من إجمالي المبيعات، و35 مليون يورو (37.7 مليون دولار) أو 7 ٪ من إجماليب المبيعات، اعتماداً على المخالفة وحجم الشركة.

ووفقاً لبيان البرلمان الأوروبي، سيتعين الآن اعتماد النص المتفق عليه رسمياً من قبل البرلمان والمجلس قبل أن يصبح قانوناً للاتحاد الأوروبي. وستصوت لجان السوق الداخلية والحريات المدنية في البرلمان على الاتفاق في اجتماعها القادم.

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