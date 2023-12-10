التحليل المقارن لأداء البيتكوين مقابل الذهب في عام 2023

في عام 2023، شهدت العملات الرقمية، وعلى رأسها البيتكوين، نموا استثنائيا بنسبة 166%، متجاوزة بذلك مكاسب الذهب التي بلغت نسبة متواضعة قدرها 9%.

على الرغم من تحقيق الذهب لأعلى مستوياته التاريخية، إلا أن البيتكوين استحوذت على الاهتمام الأكبر مع ارتفاعها الكبير في القيمة خلال هذا العام.

المحلل الاقتصادي والمؤيد للذهب، “بيتر شيف”، وآخرون من مؤيدي الذهب، أبدوا ارتياحهم للارتفاع الأخير للذهب إلى 2117 دولارا للأونصة.

في المقابل، لم يعتبروا ارتفاع البيتكوين ذا أهمية ملحوظة.

ومع ذلك، تكشف البيانات والتحليل الموضوعي أن الذهب لم يحقق سوى جزء بسيط من المكاسب التي حققتها عملة البيتكوين.

من ناحية أخرى، انخفض الذهب بنسبة 5.33% عن أعلى مستوى له، مع ارتفاع قيمته بنسبة 2.7% مقابل الدولار الأمريكي في الشهر الماضي.

في المقابل، يتداول البيتكوين حاليا بانخفاض طفيف عن ذروته الأخيرة بنسبة 1.68%.

ومع ذلك، فإن البيتكوين حققت أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 69,044 دولار في نوفمبر 2021، وهي الآن أقل بنسبة 36% عن هذا الرقم.

في تحليل المكاسب على مدى ستة أشهر، ومنذ بداية العام، وخلال الاثني عشر شهرا الماضية، تفوقت البيتكوين باستمرار على الذهب.

في الستة أشهر الماضية، ارتفع الذهب بنسبة 2.2%، بينما ارتفعت البيتكوين بأكثر من 69%.

منذ بداية عام 2023، حقق الذهب ارتفاعا بنسبة 9.9%، بينما قفزت البيتكوين بنسبة 166%.

وعلى مدى 12 شهرا، ارتفع الذهب بنسبة 12.04% مقارنة بـ 155% للبيتكوين.

عند النظر إلى مكاسب الخمس سنوات الماضية، تتفوق البيتكوين بشكل كبير على الذهب.

حيث ارتفعت قيمة الذهب بأكثر من 60% مقارنة بنسبة ارتفاع البيتكوين التي بلغت 1145%.

هذه البيانات تشير إلى أن مكاسب البيتكوين كانت أكبر بحوالي 19 مرة من مكاسب الذهب خلال هذه الفترة.

ومع ذلك، تظل القيمة السوقية الإجمالية للذهب أكبر بحوالي 15.7 مرة من قيمة البيتكوين.

بينما تبقى الزيادة الأخيرة في قيمة الذهب جديرة بالاهتمام، فإن أداءها يبدو متواضعا مقارنة بالنمو القوي الذي شهدته عملة البيتكوين.

الارتفاع الكبير بنسبة 166٪ في قيمة البيتكوين هذا العام، إلى جانب الزيادة الملحوظة بنسبة 1145٪ على مدار الخمس سنوات الماضية، يسلط الضوء على ميزتها كأصل استثماري متفوق.

وعلى الرغم من أن الذهب لا يزال يتمتع بقيمة سوقية أعلى، إلا أن الاتجاه الصعودي للبيتكوين يوحي بتغيير محتمل في مشهد قيمة الأصول.

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