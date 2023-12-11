الأسباب الرئيسية لانخفاض سعر البيتكوين إلى ما دون 41000 دولار

يمر سعر البيتكوين (BTC) بفترة تقلبات ملحوظة، متراجعا إلى أقل من 41,000 دولار، وهو تطور يلقي بظلاله على سوق العملات المشفرة بأكمله.

هذا الانخفاض الكبير، الذي لاقى اهتماما واسعا، يمثل تحول هام في الديناميكيات السوقية للعملات الرقمية.

عبر “بيتر شيف”، الناقد البارز للعملات المشفرة، عن رؤيته السلبية تجاه هذه التحولات، مشيرا إلى ما يعتبره انهيار كبير في قيمة البيتكوين.

قبيل هذا الانخفاض الحاد، كانت هناك عدة مؤشرات وفقا للبيانات المتوفرة على الشبكة.

“جوليو مورينو” من “CryptoQuant” أشار مؤخرا إلى أن الارتفاع السابق للبيتكوين فوق مستوى 40 ألف دولار كان له تأثير بارز على السعر.

من الجدير بالذكر أيضا تصرفات “Mara Pool”، التي تعد واحدة من الجهات الكبيرة في مجال تعدين البيتكوين، التي قررت الاستفادة من الارتفاع الأخير في الأسعار وبيع كميات كبيرة من البيتكوين.

هذه الخطوة تعكس استراتيجية حذرة، مع التركيز على تحقيق الأرباح مع تجنب المخاطر المحتملة.

بالإضافة إلى ذلك، كان أكثر من نصف إجمالي عملات البيتكوين المتداولة مربحة لحامليها، مما ينذر عادة بحدوث عمليات بيع كبيرة.

من ناحية أخرى، يرى “كريستوفر إنكس”، المتداول المعروف، بصيص أمل في هذا السيناريو.

حيث يعتبر الانخفاض الأخير في سوق العملات البديلة مجرد تصحيح قصير المدى، مما يعطي مؤشرات على احتمالية تحقيق مكاسب في المستقبل.

يلاحظ “إنكس” أن البيتكوين، بعد تراجعها عند المحور اليومي R3، وجدت دعما عند المحور R2 وتظهر حاليا علامات على التعافي.

لتحقيق موجة صعودية مستدامة، يجب على البيتكوين مواصلة ارتفاعه، خاصة فوق المحور R3.

المحور R5 لا يزال عاملا مهما في هذه الديناميكية، خاصة إذا استطاعت البيتكوين الحفاظ على مستوى الدعم الجديد.

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