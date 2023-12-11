تصفية أكثر من 300 مليون دولار مع دخول البيتكوين والعملات الرقمية البديلة في تصحيح!

في ظل التقلبات الحالية في سوق العملات المشفرة، تواجه البيتكوين (BTC) والعملات الرقمية البديلة تصحيح حاد، مما أدى إلى تصفية مراكز شراء بقيمة 300 مليون دولار.

بعد أسبوع من الاحتفالات في مجتمع العملات المشفرة، يواجه المستثمرون الآن حالة من الشك حول الخطوات المستقبلية للسوق.

خلال هذا التصحيح، تراجعت البيتكوين (BTC) بنسبة 7.5%، لتصل إلى 40,521 دولار قبل أن تستقر على انخفاض بنسبة 4%، بسعر تداول قدره 42,195 دولار.

في وقت النشر، كانت تُتداول عملة البيتكوين بانخفاض قدره 3.84%، بسعر 42,196 دولار وقيمة سوقية تبلغ 825 مليار دولار.

وفقا لبيانات CoinGlass، تمت تصفية ما يقرب من 300 مليون دولار من المراكز خلال الساعات الأربع الأخيرة، وهو ما يعكس تأثير التصحيح على السوق.

أدى التفاؤل السابق بشأن الموافقات التنظيمية لأول صناديق تداول البيتكوين (ETF) في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى التكهنات حول تخفيضات أسعار الفائدة المحتملة من الاحتياطي الفيدرالي، إلى تعزيز زخم البيتكوين هذا العام.

كما ذكر “ريتشارد جالفين” من “Digital Asset Capital Management”، فإن الرافعة المالية في السوق قد ارتفعت بشكل ملحوظ.

تتوقع الأسواق تحديات جديدة هذا الأسبوع، بما في ذلك بيانات التضخم الأمريكية والاجتماع الختامي لسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي لعام 2023، والتي قد تؤثر بشكل كبير على التوقعات الجريئة بشأن تخفيضات أسعار الفائدة.

“توني سيكامور” من “IG Australia Pty” يرى أن جني الأرباح هو استجابة منطقية في هذه الظروف، متوقعا أن يجد البيتكوين دعما ما بين هذه الأسعار 40,000 دولار و37,500 دولار.

وقد شهدت العملات الرقمية البديلة انخفاضا أكبر، حيث تعرضت لتصحيحات حادة بعد ارتفاعات ملحوظة خلال الأسبوع السابق.

العملات مثل ETH، XRP، DOT، وAVAX، واجهت انخفاضات كبيرة، مع تسجيل أغلب العملات التي تندرج في قائمة أفضل 100 عملة انخفاض بنسبة تقريبا 4%، في أكبر تراجع منذ 22 نوفمبر الماضي.

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