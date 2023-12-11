'جوجل' تُحدّث سياستها وتسمح بإعلانات صناديق الاستثمار في العملات المشفرة في الولايات المتحدة

تام شمس - الاثنين 11 ديسمبر 2023 12:46 مساءً - قامت عملاقة التكنولوجيا " جوجل" بتحديث سياستها الإعلانية المُتعلقة بالعملات المشفرة للسماح بنشر الإعلانات حول صناديق العملات المشفرة اعتباراً من نهاية يناير، وهو الشهر نفسه الذي من المتوقع أن تتم فيه الموافقة على صناديق المؤشرات المتداولة للبيتكوين (BTC) في الولايات المتحدة.

في سجل السياسة المُحدّثة الصادر في 6 ديسمبر، قالت جوجل إنه سيتم تحديث سياسة إعلانات العملات المشفرة والمنتجات ذات الصلة في 29 يناير 2024، للسماح بنشر الإعلانات من قبل "العملاء الذين يقدّمون صناديق المؤشرات المتداولة الخاصة بالعملات المشفرة، والتي تستهدف الولايات المتحدة".

تم تجسيد صناديق العملات المشفرة على أنها "منتجات مالية تسمح للمستثمرين بتداول الأسهم ضمن صناديق تحمل مجموعات كبيرة من العملات الرقمية" — بما في ذلك صناديق المؤشرات المتداولة، على الأرجح.

"للتذكير فقط، نتوقع من جميع عملائنا الامتثال التام للقوانين المحلية الخاصة بالمناطق التي تستهدفها إعلاناتهم، إذ ستطبق هذه السياسة عالمياً على جميع الحسابات التي ستُعلن عن هذه المنتجات". قالت جوجل

ويتوجب على المُعلنين أن يكونوا معتمدين من قبل "جوجل" لعرض إعلاناتهم. ويتضمن ذلك حصول المُعلن على الترخيص المناسب من السّلطة المحلية ذات الصلة،كما "يجب أن تستوفي منتجاته وصفحاته وإعلاناته جميع المتطلبات القانونية المحلّية للبلد أو المنطقة التي يرغب في استهدافها".

سجل السياسة المُحدثة لجوجل المتعلقة بالسماح بإعلانات صناديق العملات المشفرة. المصدر: غوغل

تسمح "جوجل" بالفعل بالإعلان عن بعض العملات المشفرة والمنتجات ذات الصلة، ولكنّها ترفض إعلانات منصات المقامرة القائمة على العملات المشفرة أو الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT)، وعروض العملات الأولية، وبروتوكولات التمويل اللامركزية، إلى جانب الخدمات التي تقدم إشارات التداول.

مقالات ذات صلة: جوجل تطالب برفض الدعوى القضائية الجماعية التي رُفعت ضدها بسبب كشطها للبيانات العامة

تأتي السياسة الجديدة في الوقت الذي صرّح فيه محللو صناديق الاستثمار المتداولة في بلومبرغ أن هناك احتمال بنسبة 90٪ للموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين في الولايات المتحدة بحلول 10 يناير 2024، مع إمكانية الموافقة على العديد من الطلبات المُعلّقة في وقت واحد.

حتى هذه اللحظة، هناك 13 طلباً لصناديق المؤشرات المتداولة للبيتكوين ، وتُعدّ التفاصيل العامة حول عمليات الموافقة الخاصة بهم نادرة للغاية. التقى العديد من مديري الصناديق — بما في ذلك BlackRock وGrayscale وFidelity — بهيئة الأوراق المالية والبورصات، لمناقشة "التفاصيل الفنية الرئيسية" حول صناديق الاستثمار المتداولة.

ويراهن مجال العملات المشفرة على الموافقات المُحتملة، حيث ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 74% تقريباً خلال الـ 90 يوماً الماضية، ويتوقع بعض المحللين ارتفاعاً جديداً العام المقبل.

مقالات ذات صلة: جوجل تُخطط لدمج روبوت المحادثة "Bard AI" بمساعدها الشخصي