شركة Hashdex تتوقع وصول ETF البيتكوين للولايات المتحدة بحلول الربع الثاني من عام 2024

تتنبأ شركة إدارة الأصول الرقمية Hashdex بأن الولايات المتحدة قد تشهد إطلاق صندوق استثمار متداول للبيتكوين (ETF) بحلول الربع الثاني من عام 2024، مما يُعد مؤشرا إيجابيا لمستقبل العملات المشفرة.

ترى Hashdex أن العملات المشفرة تقترب من نقطة تحول حاسمة مع زيادة اهتمام المؤسسات وتأثيرات الشبكة التي تعد بنمو هائل.

تتوقع Hashdex، التي تسعى للحصول على الموافقة الفورية لـ ETF البيتكوين، أن الظروف في الولايات المتحدة مواتية لاعتماد هذه الصناديق كأدوات استثمارية منظمة.

في تقريرها الأخير، تحدثت Hashdex عن تحول النقاش حول صناديق ETF البيتكوين من “إذا” إلى “متى”.

يتوقعون أن يتمكن المستثمرون الأمريكيون من الوصول إلى ETF البيتكوين بحلول الربع الثاني من العام المقبل، مع احتمالية الموافقة أيضا على صندوق ETF الايثيريوم.

تتوقع Hashdex أن يكون ETF العملات الرقمية في الولايات الأمريكية مؤثر على نطاق واسع، حيث سيفتح فرصا للبيع بالتجزئة والتعرض للثروات الكبيرة في الولايات المتحدة عبر القنوات المالية المختلفة.

يُقدر هذا السوق وحده بـ 50 تريليون دولار، وهو أكبر بكثير من الأسواق الموجودة في أوروبا، كندا، والبرازيل، التي تمتلك بالفعل منتجات كريبتو متداولة في البورصة.

يُشير التقرير إلى أن ظهور ETF البيتكوين سيمكن مديري الأصول التقليديين من تقديم منتجات العملات المشفرة لعملائهم لأول مرة.

وقد تقدم أربعة من أكبر مديري الأصول في العالم، بأصول تُدار تقدر بنحو 17 تريليون دولار، طلبات لصناديق استثمار متداولة للبيتكوين.

بينما استمرت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) في رفض طلبات ETF البيتكوين الفورية بسبب مخاوف من التلاعب في السوق، تشير المعلومات الأخيرة إلى حدوث تغير في موقف الهيئة.

وفقا لتقرير من رويترز، فإن المناقشات المتعلقة بإطلاق صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين قد تقدمت بشكل ملحوظ، مما يشير إلى احتمالية موافقة الهيئة على الطلبات المعلقة قريبا.

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