المؤسسات تتجاهل العملات الرقمية البديلة وتراهن على البيتكوين حسب تقرير Bybit

البحث الذي أجرته شركة Bybit يكشف عن اتجاهات مهمة في مشاعر المتداولين المؤسسات تجاه العملات المشفرة، مع تركيز متزايد على البيتكوين ونظرة متحفظة نحو العملات الرقمية البديلة.

من ديسمبر 2022 إلى سبتمبر 2023، أظهر البحث تغييرا ملحوظا في سلوكيات وتخصيص الأصول لدى المتداولين المؤسسات وسط تقلبات السوق الكبيرة.

كشفت الدراسة عن تزايد اعتماد المتداولين المؤسسات على البيتكوين، حيث تضاعفت حيازاته في الأرباع الثلاثة الأولى من 2023، وبلغ تقريبا نصف المحافظ في سبتمبر.

على النقيض من ذلك، شهدت الايثيريوم تراجعا في الاهتمام بعد شهر أبريل، لكن المتداولين المؤسسات عادوا لزيادة حيازاتهم من الايثيريوم في سبتمبر، مما يشير إلى مشاعر إيجابية أوسع نطاقا تجاه العملات المشفرة بشكل عام.

العملات المستقرة، والتي كانت تُفضل بشكل مستمر من قبل تجار التجزئة، شهدت تحول في اهتمام المتداولين المؤسسات، الذين قللوا من حيازاتهم في الأسواق الهابطة، مما يعكس استراتيجية توقيت السوق.

في سبتمبر، قلص المتداولون المؤسسات بشكل كبير ممتلكاتهم من العملات المستقرة، مع تزايد الاستثمار في البيتكوين والإيثريوم.

العملات الرقمية البديلة، من جانبها، لم تجد رواجا كبيرا لدى المتداولين المؤسسات، حيث ظل الاهتمام بها منخفضا باستمرار، باستثناء ارتفاع قصير في مايو 2023.

تركز الدراسة على المستخدمين النشطين، خاصة الذين يقومون بأكثر من 20 عملية تداول شهرية، وتحلل فترات حاسمة في الأسواق الصعودية والهابطة خلال 2023، مع إلقاء نظرة فاحصة على المتداولين المؤسسات وتجار التجزئة.

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