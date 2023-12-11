بورصة العملات المشفرة 'HTX' تشهد تدفقات خارجة بأكثر من 258 مليون دولار بعد عملية الاختراق الأخيرة

تام شمس - الاثنين 11 ديسمبر 2023 02:20 مساءً - قام مستثمروا العملات المشفرة بنقل أصولهم بعيداً عن بورصة العملات المشفرة HTX (Huobi سابقاً) بعد اختراق 22 نوفمبر، الذي شهد إيقاف البورصة لخدماتها مؤقتاً وخسارة ما مجموعه 30 مليون دولار.

خلال الفترة الممتدة ما بين 25 نوفمبر — اليوم الذي استأنفت فيه HTX خدماتها — و10 ديسمبر، شهدت البورصة حوالي 258 مليون دولار من التدفقات الخارجة، وفقاً للبيانات المأخوذة من "DefiLlama".

شهدت "HTX" صافي تدفقات خارجة بقيمة 258 مليون دولار خلال الفترة الممتدة ما بين 25 نوفمبر و10 ديسمبر. المصدر: DeFiLlama

تُظهر البيانات المأخوذة من "DefiLlama" أن احتياطيات "HTX" تضم 32.3٪ من البيتكوين (BTC) و31.8٪ من عملة ترون (TRX)، وهي العملة الأصلية لشبكة "TRON" التي أطلقها "صن" في عام 2017.

وفي وقت النشر، تحتل HTX المرتبة 16 بين بورصات العملات المشفرة من حيث حجم التداول اليومي، إذ بلغ إجمالي حجم التداول 1.6 مليار دولار في آخر 24 ساعة، وفقاً لبيانات CoinMarketCap.

بعد إعادة تشغيل "HTX" في 25 نوفمبر، وعد "صن" بتعويض مستخدمي "HTX" المُتضررين بالكامل وقال إن التحقيقات جارية.

على مدى الشهرين الماضيين، تعرضت "HTX" والكيانات الأخرى المرتبطة بشركة Sun، مثل بورصة العملات المشفرة Poloniex وجسر (HECO)، للاختراق أربع مرات.

وقد حدث أول اختراق لـ HTX بعد أقل من أسبوعين من إعادة تسمية البورصة إلى HTX، حيث سرق مهاجم مجهول ما يقرب من 8 ملايين دولار من العملات المشفرة في 24 سبتمبر 2023.

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وكان أكبر اختراق هو اختراق بورصة بولونيكس في العاشر من نوفمبر، والذي تسبب بخسارة 100 مليون دولار ويُزعم أنه ناتج عن فقدان مفتاح خاص.

كما عانى جسر (HECO) من "HTX — وهي أداة مُصممة لنقل الأصول الرقمية بين "HTX وشبكات البلوك تشين الأخرى — من اختراق هائل في 22 نوفمبر، والذي نتج عنه إرسال ما لا يقل عن 86.6 مليون دولار إلى عناوين مشبوهة.

كان شهر نوفمبر أسوأ شهر على الإطلاق هذا العام من حيث عمليات الاختراق، حيث هرب المُتسللون وغيرهم من الجهات الفاعلة الخبيثة بأصول رقمية غير مشروعة بقيمة 363 مليون دولار.

ومن جهتها حاولت كوينتيليغراف التواصل مع شركة "HTX" للحصول على تعليق، ولكنَّها لم تتلقَّ رداً فورياً.

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