سوق العملات الرقمية المشفرة في تايلاند يتجاوز حسابات الأسهم التقليدية

تايلاند، وبفضل معدلات تبنيها المرتفع للعملات المشفرة وبيئتها التنظيمية المؤاتية، أصبحت محور هام في سوق الأصول الرقمية الآسيوية.

تظهر البيانات من “CoinGecko” أن الحجم التراكمي للتداول في منصات التداول الرئيسية بتايلاند، بما في ذلك “Bitkub” و”Bitazza” و”Satang”، بلغ 116.43 مليون دولار من يناير إلى أكتوبر 2023، ما يعادل حوالي 4.1 تريليون بات تايلاندي.

على صعيد السوق، احتلت “Bitkub” الصدارة بنسبة 77.04% من إجمالي حجم التداول، تليها “Bitazza” و”Satang” بنسب 21.60% و1.36% على التوالي.

الجدير بالذكر أن “Satang”، بعد استحواذها من قبل “KASIKORNBANK” وتغيير علامتها التجارية إلى “Orbix”، واصلت توسعها في السوق.

تحتل تايلاند المرتبة العاشرة وفقا لمؤشر “Chainalogy” لاعتماد العملات المشفرة، مع أكثر من 2.94 مليون حساب مستخدم في منصات تداول الأصول الرقمية، ما يشكل 4.27% من إجمالي السكان، متجاوزا عدد الحسابات في سوق الأوراق المالية.

منصة بينانس في تايلاند شهدت متوسط 116,877 زيارة شهرية بين يناير ونوفمبر 2023، بأعلى رقم في يناير عند 303,057.

من سبتمبر 2020 إلى أغسطس 2023، تم تسجيل أكثر من 797,931 تنزيل لمحافظ “MetaMask”، مع ذروة في نوفمبر 2021 بسبب شعبية “GameFi” و”metaverse”.

في السوق الصاعدة لعام 2021، شهدت منصات التداول اللامركزية مثل “PancakeSwap” متوسط 35000 زيارة شهرية، لكن هذه الأرقام انخفضت في السوق الهابطة.

شهد قطاع NFT اتجاها هبوطيا مماثلا، مع متوسط 48000 زيارة شهرية لمنصة “Opensea” في 2022.

أبدى “سانجاي بوبلي”، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ “Cryptomind”، تفاؤله بشأن مستقبل العملات المشفرة والبلوكشين في تايلاند، مشيرا إلى دعم المؤسسات المالية والبنوك والتكتلات لتقنيات الويب 3 والإطار التنظيمي المتوازن.

هذا وتبرز “سريثا تافيسين”، وهي شخصية سياسية نشطة سابقا في قطاع الأصول الرقمية، بحملتها السياسية التي تركز على العملات المشفرة وخططها لـ “ايردروب” على مستوى البلاد، مع تخصيص مبلغ 10000 باهت تايلاندي لكل مواطن.

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