تصحيح سعر البيتكوين يشير إلى بداية الموسم الجديد وفقاً لأحد المتداولين

تام شمس - الاثنين 11 ديسمبر 2023 06:46 مساءً - سجّل سعر البيتكوين (BTC) تصحيحاً حاداً في 11 ديسمبر، حيث انخفض بنسبة 7% وقام بمحو مكاسب الأيام السبعة الماضية. كما دفع تصحيح السعر القوي بالبيتكوين إلى أدنى مستوى لها في الأربعة الأشهر الماضية، عند 41,329$.

جاء انخفاض أسعار العملات البديلة بعد تصحيح سعر البيتكوين. ومع ذلك، يعتقد نقاد السوق والمحللون أن انهيار الأسعار الأخير هو جزء من دورة الأسعار المستمرة، فبعد شهرين من الارتفاع الصعودي، إن تصحيح السعر ليس مفاجئاً.

كما قال محلل العملات المشفرة والمؤسس المشارك لشركة Reflexivity Research، ويل كليمنتي، إن التصحيح وتقلبات السوق "تهز الأيدي الضعيفة وتبرد أسواق العملات المشفرة عالية الاستدانة."

وفي هذا السياق، كتب متداول العملات المشفرة "ريمين" في منشورٍ له على منصة X (تويتر سابقاً) أنه يعتقد أن الهبوط الأخير قادر على دفع العملات البديلة نحو موجة صعود أخرى. وأضاف أن الأمر سيستغرق فترة طويلة حتى تستأنف البيتكوين اتجاهها الصعودي، حيث وصلت هيمنة البيتكوين إلى أقصى حد مُمكن.

أدى الانخفاض الحاد في السوق، يوم الاثنين 11 ديسمبر، إلى تصفية أكثر من 400 مليون دولار من التداولات بالرافعة المالية. ومع ذلك، فقد تعافى سعر البيتكوين منذ ذلك الحين، ووصل إلى أكثر من 42,000$.

بدأ زخم البيتكوين بالتصاعد في أكتوبر من هذا العام، مما ساعد أكبر عملة مشفرة في العالم على تحقيق إنجازاتٍ كبيرة، حيث زادت العملة ما يقرب من 10,000 $ في الشهر الماضي.

