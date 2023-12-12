تراجع في أسعار العملات الرقمية المشفرة بقيمة تفوق 80 مليار دولار في آخر 24 ساعة

في تطور مفاجئ بالأسواق المالية، شهدت العملات الرقمية المشفرة تراجع كبير في آخر 24 ساعة بقيمة 80 مليار دولار، مع تأثر كبير وواضح على العديد من العملات الرقمية الرئيسية مثل XRP،ETH، DOT، وLINK.

تفاصيل الانخفاض:

في 24 ساعة الماضية، شهد البيتكوين تراجعا ملحوظا بنحو 3000 دولار، مما أدى إلى تدني قيمته إلى أدنى مستوى أسبوعي.

بالاضافة إلى ذلك، تأثرت العملات الرقمية البديلة عديدة بشكل أكبر، حيث خسرت XRP، DOT، LINK، LTC، UNIS، BCH وغيرها أكثر من 5٪ في القيمة اليومية.

تحليل أداء البيتكوين:

بدأ البيتكوين شهر ديسمبر بقوة، حيث ارتفع من أقل من 38000 دولار إلى تجاوز 40000 دولار في غضون أيام.

وصل البيتكوين إلى ذروته في 6 ديسمبر، متجاوزا مستوى 44000 دولار لأول مرة منذ مايو 2022.

بعد فترة من التداول الجانبي، شهدت العملة الرقمية الرئيسية ارتفاعا آخر، محققة 44700 دولار كأعلى مستوى في 19 شهر.

ومع ذلك، شهد يوم الاثنين انخفاض حاد دفع قيمتها إلى ما دون 41000 دولار قبل أن تستعيد بعض من خسائرها.

التقلبات الأخيرة أثرت بشكل كبير على المستثمرين ذوي الرافعة المالية الزائد، حيث بلغت قيمة المراكز المصفاة أكثر من 400 مليون دولار.

كما انخفضت القيمة السوقية لعملة البيتكوين إلى أقل من 820 مليار دولار، مع الحفاظ على هيمنتها على العملات البديلة بنسبة 51.8٪.

وكما هو متوقع، تأثرت العملات الرقمية البديلة بشكل كبير على إثر التقلبات الحادة في سعر البيتكوين.

عانت الايثيريوم من انخفاض بأكثر من 1٪، بينما شهدت عملات ترون وعملة بينانس وسولانا من تراجع واضح.

هذا التراجع في القيمة أدى إلى خسارة سوق الكريبتو لما يزيد عن 80 مليار دولار في آخر 24 ساعة، مع تراجع القيمة السوقية الإجمالية من 1.65 تريليون دولار إلى 1.57 تريليون دولار.

هذه التقلبات تعكس الطبيعة المتقلبة لسوق العملات المشفرة وتأثيرها على المستثمرين.

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